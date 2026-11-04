Denuncian falta de baños públicos en fiscalía de Villa Altagracia

Ciudadanos que acuden a las oficinas del Ministerio Público en Villa Altagracia denunciaron la falta de baños públicos en la edificación, recientemente inaugurada en el municipio.

Los usuarios aseguran que esta situación les causa inconvenientes, especialmente a las mujeres, embarazadas y personas que necesitan utilizar un sanitario durante sus diligencias.

Según explicaron, algunos hombres recurren a callejones o espacios detrás del edificio para resolver la emergencia. Sin embargo, las mujeres enfrentan mayores dificultades, debido a las condiciones y al horario de atención de la fiscalía.

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Residentes de la zona afirmaron que han visto a mujeres embarazadas acudir a viviendas cercanas para pedir permiso y utilizar los baños.

Piden habilitar sanitarios para visitantes

Los denunciantes cuestionaron que las instalaciones cuenten con baños para el personal administrativo, pero no dispongan de sanitarios para los ciudadanos que visitan las oficinas.

También señalaron que el edificio tiene otras comodidades, como sistemas de aire acondicionado. Por eso, consideran necesario habilitar un espacio sanitario para el público.

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Ante esta situación, solicitaron al Ministerio Público que tome medidas y construya baños de uso público para garantizar condiciones adecuadas a quienes acuden a realizar trámites.

Las quejas también apuntan al diseño de la edificación, pues entienden que debió contemplar las necesidades de los visitantes.