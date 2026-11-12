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Familiares y residentes de las comunidades pesqueras de Buen Hombre y Punta Rucia expresaron su indignación tras el hallazgo sin vida de dos pescadores que habían sido reportados como desaparecidos.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson López, conocido como Frandeli Andújar, y José Dionicio Cabrera, apodado «Concote».

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos fueron encontrados en territorio haitiano y sus cuerpos presentaban heridas de bala. Sin embargo, las circunstancias de sus muertes todavía están pendientes de confirmación oficial.

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Los dos pescadores habían sido reportados como desaparecidos antes de que localizaran sus cuerpos en territorio haitiano.

Comunitarios denuncian falta de seguridad

Durante una reunión, los residentes reclamaron mayor protección para quienes se dedican a la pesca y denunciaron presuntos robos de motores, envenenamiento de perros y otros incidentes en la zona.

Uno de los comunitarios manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que, según afirmó, afecta a los pescadores.

«No tenemos seguridad», expresó, al denunciar que en menos de un mes se habrían registrado varios robos en viviendas.

Los residentes también señalaron a personas de nacionalidad haitiana como presuntas responsables de algunos de estos hechos. Además, expresaron su rechazo a la presencia de extranjeros indocumentados en la comunidad.

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Estas denuncias corresponden a los testimonios de los comunitarios y no constituyen hechos confirmados por las autoridades.

Padre de una de las víctimas cuestiona actuación de las autoridades

El padre de uno de los pescadores fallecidos manifestó su indignación por la forma en que, según su testimonio, se desarrolló la búsqueda.

El hombre cuestionó que las autoridades los trasladaran a Montecristi para interrogarlos y rechazó que se les responsabilizara por haber llevado a sus familiares a trabajar en la zona.

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«Yo quisiera en este momento tener a esa persona de frente», expresó, al describir el dolor que atraviesa por la muerte de su hijo.

También manifestó su indignación ante los señalamientos que, según dijo, recibieron durante las diligencias.

Exigen esclarecer las muertes

Los residentes de Buen Hombre y Punta Rucia pidieron a las autoridades investigar el caso y ofrecer explicaciones sobre las circunstancias en que desaparecieron los pescadores.

Entre sus principales reclamos figuran:

Esclarecer cómo se desarrolló la búsqueda de los dos pescadores.

Determinar dónde y en qué circunstancias ocurrieron las muertes.

Identificar y someter a los responsables, si se comprueba la participación de terceros.

Reforzar la seguridad en las comunidades pesqueras.

El punto exacto donde fueron encontrados los cuerpos y las circunstancias en que murieron siguen pendientes de confirmación oficial.