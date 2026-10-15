Estudiantes protagonizan pelea en liceo de Duvergé

Duvergé, Independencia. Un enfrentamiento físico entre varios estudiantes generó momentos de tensión en un centro educativo del municipio de Duvergé, provincia Independencia, donde uno de los jóvenes habría portado un arma blanca durante el incidente.

El hecho quedó captado en un video que circula en las redes sociales. En las imágenes se observa a varios estudiantes intercambiando golpes, mientras uno de ellos sostiene un objeto que aparenta ser un arma blanca.

El adolescente, identificado como Alberto Mancebo, lo trasladaron al Hospital Municipal Dr. José Pérez, donde recibió atención médica por heridas en el hemitórax y el antebrazo derecho.