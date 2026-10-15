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Estudiantes protagonizan pelea en liceo de Duvergé

Duvergé, Independencia. Un enfrentamiento físico entre varios estudiantes generó momentos de tensión en un centro educativo del municipio de Duvergé, provincia Independencia, donde uno de los jóvenes habría portado un arma blanca durante el incidente. El hecho quedó captado en un video que circula en las redes sociales. En las imágenes se observa a varios […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Un estudiante de 16 años resultó herido con un objeto punzante durante una pelea ocurrida la mañana de este miércoles en el Liceo Secundario Enriquillo
Un estudiante de 16 años resultó herido con un objeto punzante durante una pelea ocurrida la mañana de este miércoles en el Liceo Secundario Enriquillo
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Duvergé, Independencia. Un enfrentamiento físico entre varios estudiantes generó momentos de tensión en un centro educativo del municipio de Duvergé, provincia Independencia, donde uno de los jóvenes habría portado un arma blanca durante el incidente.

El hecho quedó captado en un video que circula en las redes sociales. En las imágenes se observa a varios estudiantes intercambiando golpes, mientras uno de ellos sostiene un objeto que aparenta ser un arma blanca.

El adolescente, identificado como Alberto Mancebo, lo trasladaron al Hospital Municipal Dr. José Pérez, donde recibió atención médica por heridas en el hemitórax y el antebrazo derecho.

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Durante el altercado, agentes de la Policía Nacional y miembros del personal docente intervinieron para separar a los estudiantes y restablecer el orden.

Sin embargo, según las imágenes difundidas, la confrontación continuó durante varios momentos, lo que mantuvo la tensión dentro del centro educativo.

De acuerdo con el informe preliminar, la agresión habría sido cometida por otro estudiante, identificado únicamente por el apodo de “Papá”. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias que originaron la confrontación ni sobre la situación del presunto agresor.

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ETIQUETAS:Estudiantesarma blancaDuvergé
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