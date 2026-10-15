Estudiantes en escuela de Santiago propinan golpiza a otra alumna

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago, RD.- Una estudiante adolescente de 13 años de edad, denunció que fue atacada a golpes en el baño de un centro educativo, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en Santiago.
La agresión quedó captada en un video y ha provocado indignación por la violencia ejercida contra la menor. Lamentaron la presencia de otros estudiantes que, en vez de detener el ataque, observaron y grababan lo ocurrido.
La adolescente narró que engañada, tras sus compañeras hacerle creer que todo era una broma antes de agredirla mediante golpes en la cabeza y el rostro, mientras otros estudiantes observan y grababa.
La familia de la alumna agredida acudió al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para exigir justicia.
Una de las presuntas agresoras golpeó repetidamente a la adolescente que cursa el primero de secundaria, hasta lograr derribarla al suelo, mientras le vocifera insultos.
La mañana del miércoles, Judit Felipe, directora de la escuela Ana Gloria Cruz de Estrella sostuvo un encuentro con los padres de los estudiantes involucrados en la agresión, según lo informado.
La víctima, cuya identidad se reserva por tratarse de una menor de edad, relató que todo comenzó durante el primer recreo, cuando una estudiante de 15 años le preguntó cuándo se enfrentarían.
Según su testimonio, la joven posteriormente le habría hecho creer que hablaba en tono de broma.
Durante el recreo, otra estudiante, de 12 años, volvió a plantearle el encuentro y le propuso acudir al baño.
La adolescente dijo que fue al lugar pensando que no se trataba de una confrontación real, pero allí terminó siendo agredida por varias compañeras.
Marilyn Durán, abuela de la adolescente, aseguró que desde que conoció lo sucedido vive con angustia al imaginar que su nieta fue golpeada sin que ella pudiera acudir en su defensa.
Te puede interesar
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión