Estudiantes en escuela de Santiago propinan golpiza a otra alumna

Santiago, RD.- Una estudiante adolescente de 13 años de edad, denunció que fue atacada a golpes en el baño de un centro educativo, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en Santiago.

La agresión quedó captada en un video y ha provocado indignación por la violencia ejercida contra la menor. Lamentaron la presencia de otros estudiantes que, en vez de detener el ataque, observaron y grababan lo ocurrido.

La adolescente narró que engañada, tras sus compañeras hacerle creer que todo era una broma antes de agredirla mediante golpes en la cabeza y el rostro, mientras otros estudiantes observan y grababa.

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La familia de la alumna agredida acudió al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para exigir justicia.

Una de las presuntas agresoras golpeó repetidamente a la adolescente que cursa el primero de secundaria, hasta lograr derribarla al suelo, mientras le vocifera insultos.

La mañana del miércoles, Judit Felipe, directora de la escuela Ana Gloria Cruz de Estrella sostuvo un encuentro con los padres de los estudiantes involucrados en la agresión, según lo informado.