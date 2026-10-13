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Avanzan gestiones para traer al país a implicado en muerte de chofer en Santiago

La Fiscalía de Santiago espera completar los trámites para trasladar desde Jamaica a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, investigado por la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada.

Marianny Valdez
Quirsa Abreu, fiscal titular de Santiago, durante sus declaraciones sobre el proceso para trasladar desde Jamaica a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”.
La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó sobre las gestiones para trasladar al país a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, detenido en Jamaica.
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Santiago.– La Fiscalía de Santiago está a la espera de que se completen las formalidades para trasladar a República Dominicana a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, arrestado en Jamaica por su presunta vinculación con la muerte del chofer del camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que las gestiones para traer al detenido al país están avanzadas. Sin embargo, no precisó una fecha para concretar el traslado.

La magistrada explicó que los trámites internacionales corresponden a un departamento de la Procuraduría General de la República, responsable de coordinar las actuaciones necesarias.

“Estamos esperando. Ustedes saben que hay un departamento en la Procuraduría que maneja las acciones y las cuestiones internacionales, y sé que las actuaciones están adelantadas. Nosotros estamos en espera de que se hagan las formalidades correspondientes”, expresó Abreu.

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Sobre la seguridad ciudadana

En otro orden, la fiscal respaldó la iniciativa de seguridad y convivencia impulsada por el Ministerio de Interior y Policía en Santiago Oeste.

Abreu destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones y los ciudadanos busca reducir la criminalidad y promover comunidades libres de violencia.

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ETIQUETAS:ViolenciaCriminalidadInterior y PolicíaComunidadeschofer en Santiago
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