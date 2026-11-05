Ministerio Público de Espaillat destruirá 160 armas incautadas

El Ministerio Público de Espaillat entregará 160 armas de fuego incautadas para su destrucción, como parte de las acciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, afirmó que durante su gestión han entregado más de 300 armas. Atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las instituciones.

Por su parte, Juan Julián Ramírez, director de Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas de Fuego de Interior y Policía, informó que las armas recibidas serán trituradas.

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Ramírez indicó que el ministerio ha destruido 6,213 armas. Además, anunció que el próximo 24 de noviembre prevén destruir más de 1,200 en una máquina que las reduce a fragmentos.

En tanto, el dirigente popular Juanchy Comprés reconoció la labor del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía. También llamó a mantener estas acciones conjuntas.

Las autoridades no especificaron los tipos de armas incautadas ni el período en que fueron ocupadas.