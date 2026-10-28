Imponen un año de prisión preventiva a mujer acusada de secuestrar a alemán

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer acusada de participar en el secuestro y robo en perjuicio de un ciudadano alemán, quien logró escapar en una estación de combustible del municipio de Villa Montellano.

La imputada es Alejandra Rojas Saldaña, conocida como Yolaska, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Según el Ministerio Público, la noche del 22 de octubre, la mujer y un acompañante que permanece prófugo ingresaron a la vivienda de Uwe Kindervater, donde presuntamente lo ataron de manos y pies y lo amenazaron con un arma de fuego.

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Las autoridades sostienen que los implicados sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. Además, habrían intentado realizar transferencias electrónicas desde las cuentas de la víctima.