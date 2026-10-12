Envían a juicio a seis hombres por violación sexual grupal en Santiago

Santo Domingo.- Al admitir la acusación presentada por el Ministerio Público, una jueza dictó auto de apertura a juicio contra seis hombres que se asociaron para cometer violación sexual grupal en perjuicio de una joven de 21 años de edad, en un hecho ocurrido en el municipio Villa González, de la provincia Santiago, en el mes de marzo del año 2025.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago envió a juicio a José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras), Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere) y a Delfri de Jesús Rodríguez.

Atendiendo a que no han variado los presupuestos y que permanece latente el peligro de fuga, el tribunal, además, ratificó la prisión preventiva a Rubiera Rodríguez. También Castro Guzmán, Núñez Toribio, Pichardo Martínez y a Pérez Toribio. Entre tanto que De Jesús Rodríguez permanecerá bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento a salir del país sin previa autorización judicial.

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La jueza Ilka María Méndez Sosa acogió en su totalidad la acusación. Esto, tras escuchar la relación de los hechos atribuidos a los acusados, presentada por la fiscal litigante Yajaira Morel.

Los imputados enfrentan cargos por violación de los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género. También se les acusa de transgredir los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Estas disposiciones tipifican y sancionan los delitos de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer y violación sexual. También contemplan la reproducción y distribución de imágenes, así como el atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.