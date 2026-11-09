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La Vega.– Por instrucciones del presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, entregó una retroexcavadora, una retropala, un camión de volteo, un motor y una bomba para fertilización a la Junta de Regantes Río Camú.

Además, dispuso el remozamiento de sus instalaciones, con una inversión de RD$14.4 millones, para fortalecer las labores de limpieza y mantenimiento de los canales de riego que benefician a más de 1,500 productores agrícolas de las provincias de La Vega y Duarte.

Estos equipos contribuirán a mejorar las condiciones de producción de los agricultores que manejan alrededor de 88,500 tareas de tierra. De esa superficie, el 99.25 % está dedicado al cultivo de arroz y el resto a la producción de vegetales.

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Estas áreas comprenden las comunidades de Jamo, Bacuí, La Sidra, Las Cabuyas y El Ranchito, en La Vega; así como La Amarga, Colón, Bandera, Cenoví y San Francisco de Macorís, en Duarte.

Compromiso con los productores

Durante el acto, Bautista García destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo de las comunidades rurales. Señaló que, aunque los recursos del Estado son limitados, el Gobierno continúa priorizando inversiones que impactan directamente en la calidad de vida de los productores.

Asimismo, resaltó la importancia de la unidad entre los agricultores y los exhortó a garantizar el mantenimiento y uso responsable de las maquinarias. “Vamos a sembrar arroz, porque el arroz dominicano es un cultivo país”, expresó.

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El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, entrega maquinarias a representantes de la Junta de Regantes Río Camú

Respaldo a la Junta de Regantes

Al hacer uso de la palabra, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el ingeniero Olmedo Caba, resaltó la importancia de continuar apoyando a las organizaciones agrícolas. Esto para garantizar una administración eficiente de los sistemas de riego y mejores condiciones para los productores.

En ese mismo orden, el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Regantes Río Camú, José Manuel Santos, manifestó su satisfacción por el respaldo del presidente Luis Abinader al sector agropecuario. También agradeció la entrega de los equipos, al considerar que representan una respuesta a necesidades que la institución no podía cubrir con su presupuesto anual.

Destacó que las maquinarias facilitarán la limpieza de canales, el mantenimiento de bermas, drenajes y caminos parcelarios. Estas labores contribuirán a mejorar la distribución del agua y la productividad agrícola.

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Mientras que Santos Paulino, presidente de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, motivó a los productores a mantenerse unidos para continuar fortaleciendo el sector arrocero.

En la actividad también estuvieron presentes Luisa Jiménez, gobernadora provincial, y Rodolfo Saldaña, director del distrito municipal El Ranchito.

Asimismo, participaron Rafael García, presidente del Consejo Nacional de Regantes; Alexis Almonte, director regional del distrito de riego Yuna-Camú del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos; Vinicio Alejo, gerente de la Junta de Regantes Río Camú; y Fausto Colón, gerente de Gestión de Riego.

También asistieron otros productores del sector arrocero.