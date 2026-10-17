Investigan a dos militares tras tiroteo y agresión con machete en Azua

Agricultores denuncian otros casos

Sauri Ovando, agricultor de la zona, contó que recibió una llamada para informarle sobre el enfrentamiento. Le dijeron que un haitiano tenía heridas de bala y que un militar presentaba una lesión de machete en el cuello.

Ovando acudió al lugar y ayudó al ciudadano haitiano a llegar a un centro médico. Luego regresó a su parcela, donde agentes del Dicrim y miembros del G2 realizaban las investigaciones.

El agricultor también denunció que los mismos militares habrían acudido a su terreno unos 15 días antes. Según su relato, los uniformados quitaron dinero y teléfonos celulares a varios trabajadores haitianos.

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“Le quitaron 35,000 pesos a esos tres haitianos y 10,000 pesos a otro. También se llevaron tres teléfonos”, afirmó Ovando.

Rafael García, otro agricultor, ofreció una versión similar. Aseguró que los uniformados habrían despojado de dinero y teléfonos a trabajadores haitianos en ocasiones anteriores.

“Quitaron 36,000 pesos el otro día, tres teléfonos, y ya volvieron esta noche de nuevo”, expresó García. También pidió investigar por qué los militares acudían a esa zona agrícola a esas horas.

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Investigan actuación de los uniformados

Según las informaciones sobre el caso, uno de los militares llevó a su compañero herido al Hospital Traumatológico de Azua y luego se marchó. Más tarde, regresó y entregó una pistola de nueve milímetros que, según las versiones, se habría usado para disparar contra el ciudadano haitiano.

Los dos militares permanecen detenidos mientras las autoridades investigan lo ocurrido. De acuerdo con los datos disponibles, ninguno presta servicio en el Batallón 19 de Marzo, ubicado en la fortaleza de Azua.

Ambos pertenecen a la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, con sede en el Campamento Militar 16 de Agosto, en Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el enfrentamiento y comprobar las denuncias de los agricultores. Según las informaciones difundidas, los dos uniformados serán puestos a disposición de la justicia.

Por Marcos Lorenzo.