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Encapuchados secuestran a joven propietario de restaurante en Barahona

Dos hombres encapuchados raptaron al propietario del restaurante A Fuego Lento en Barahona. Su pareja sentimental logró escapar y pedir auxilio a gritos.

Marianny Valdez
Unidades de la Policía Preventiva en las inmediaciones del restaurante A Fuego Lento, en Barahona, donde dos hombres encapuchados raptaron a su propietario.
Agentes de la Policía Preventiva acudieron al restaurante A Fuego Lento, en Barahona, tras el rapto de su propietario.
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Barahona, RD.– Dos hombres encapuchados raptaron la noche de este martes al propietario del restaurante A Fuego Lento, durante un hecho ocurrido en la avenida Antonio Suberví, en esta ciudad.

Se trata del joven empresario identificado como Samuel, de aproximadamente 30 años. Este resultó secuestrado cuando se disponía a abordar su vehículo en el estacionamiento del establecimiento.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, su pareja sentimental, quien está embarazada, logró escapar de los captores tras pedir auxilio a gritos. Sus llamados alertaron a los vecinos del entorno.

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Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Preventiva, así como familiares, amigos y numerosos curiosos que acudieron a observar lo ocurrido.

Hasta el momento, el vocero local de la Policía Nacional, suboficial Manuel Algenis Rubio Ramírez, no se ha pronunciado sobre el hecho.

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