Calles con hoyos, polvo y lodo afectan a residentes de sectores de Barahona

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Barahona, RD.– Moradores de los sectores Río Chil y El Alfa denunciaron este viernes el estado de abandono en que, aseguran, se encuentran sus calles de acceso, las cuales presentan hoyos y carecen de aceras y contenes, pese a que llevan alrededor de 30 años esperando la intervención de las autoridades municipales y del Gobierno central.
Luciano Ramírez Piña, presidente de la junta de vecinos Nuevo Renacimiento, hizo un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que acudan en auxilio de ambos sectores y dispongan el asfaltado de sus calles.
Ramírez Piña indicó que el alcalde del municipio de Barahona, Mictor Fernández, prometió en reiteradas ocasiones durante su campaña electoral la construcción de aceras y contenes, compromisos que, según afirmó, todavía no se han materializado.
De su lado, Santo Hilario Féliz manifestó que los moradores reclaman la construcción de aceras y contenes. Esto, debido a que las condiciones actuales de las vías dificultan el desplazamiento de los habitantes. Asimismo, reiteró el llamado al presidente Abinader para que intervenga ante la situación que afecta a las comunidades.
En tanto, Erison Castillo Beltré solicito la intervención inmediata para ambos sectores. Esto, debido al deterioro de las calles, la falta de aceras y contenes y las dificultades que enfrentan para transitar con normalidad.
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Castillo Beltré señaló que los conductores también sufren las consecuencias del mal estado de las vías, especialmente por los daños que se producen en los neumáticos de motocicletas y otros vehículos.
Asimismo, Grippen Carrasco Ramírez manifestó que los residentes están cansados de transitar entre polvo durante la sequía y lodo cuando llueve, situación que, según explicó, afecta particularmente a estudiantes, docentes y personal y administrativo de los centros educativos de la zona.
El dirigente comunitario consideró preocupante que los niños y adolescentes tengan que desplazarse hacia sus escuelas en medio del polvo y el lodo. Los mismos se exponen a condiciones que dificultan su llegada a los centros de enseñanza.
Por su parte, Jhovany Féliz Cuevas explicó que la problemática afecta tanto al sector El Alfa como a Río Chil. Dijo que las vías se encuentran en completo deterioro agravándose aún más durante las lluvias.
Féliz Cuevas indicó que los estudiantes deben atravesar calles cubiertas de lodo, piedras sueltas y hoyos con agua residuales. Agregó que algunos han sufrido caídas mientras intentan desplazarse por las deterioradas vías.
Los residentes de ambos sectores coincidieron en el abandono por parte del actual alcalde del municipio cabecera de la provincia, Mictor Fernàndez. Esto, tras quedarse en solo promesa el inicio de los trabajos de construccion de aceras y contenes pese a haber recibido el dinero para tales fines por el gobierno central.
Por Genaro Moreta Jr
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