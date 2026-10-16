Calles con hoyos, polvo y lodo afectan a residentes de sectores de Barahona

Barahona, RD.– Moradores de los sectores Río Chil y El Alfa denunciaron este viernes el estado de abandono en que, aseguran, se encuentran sus calles de acceso, las cuales presentan hoyos y carecen de aceras y contenes, pese a que llevan alrededor de 30 años esperando la intervención de las autoridades municipales y del Gobierno central.

Luciano Ramírez Piña, presidente de la junta de vecinos Nuevo Renacimiento, hizo un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que acudan en auxilio de ambos sectores y dispongan el asfaltado de sus calles.

Ramírez Piña indicó que el alcalde del municipio de Barahona, Mictor Fernández, prometió en reiteradas ocasiones durante su campaña electoral la construcción de aceras y contenes, compromisos que, según afirmó, todavía no se han materializado.

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De su lado, Santo Hilario Féliz manifestó que los moradores reclaman la construcción de aceras y contenes. Esto, debido a que las condiciones actuales de las vías dificultan el desplazamiento de los habitantes. Asimismo, reiteró el llamado al presidente Abinader para que intervenga ante la situación que afecta a las comunidades.

En tanto, Erison Castillo Beltré solicito la intervención inmediata para ambos sectores. Esto, debido al deterioro de las calles, la falta de aceras y contenes y las dificultades que enfrentan para transitar con normalidad.