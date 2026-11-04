Los Jovillos, Azua, reclaman estadio de béisbol prometido por el presidente

Los Jovillos, Azua.– Entrenadores de béisbol y adolescentes deportistas del distrito municipal Los Jovillos, en Azua, reclamaron al presidente de la República cumplir su promesa de construir un estadio de béisbol en esa comunidad, compromiso que, según aseguran, asumió al inicio de su primer mandato.

Los comunitarios denunciaron que el terreno donde se anunció el primer picazo de la obra permanece abandonado, mientras el deterioro de las instalaciones improvisadas dificulta las prácticas deportivas y expone a los jóvenes a lesiones.

En el lugar, un viejo letrero deteriorado por el sol y la lluvia constituye uno de los pocos vestigios del proyecto anunciado. El terreno, que debía convertirse en un estadio, presenta piedras, basura y condiciones que los entrenadores califican de precarias.

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Entrenadores denuncian abandono del play en Los Jovillos

Gilberto García Medrano, entrenador de béisbol, recordó que el presidente visitó la comunidad durante su gestión y que allí se anunció la construcción del estadio.

El dirigente deportivo lamentó que, pese al tiempo transcurrido, la obra no se haya materializado.

De su lado, Virgilio Peña afirmó que los comunitarios no han recibido el apoyo esperado y pidió que las autoridades intervengan para recuperar el terreno deportivo.

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“Como ustedes pueden ver, el Gobierno hace un tiempo desbarató todo para hacer un estadio y miren las condiciones que estamos hoy”, expresó.

Jóvenes sufren lesiones al entrenar entre piedras y basura

Los adolescentes que practican béisbol en Los Jovillos también denunciaron las dificultades que enfrentan durante sus entrenamientos.

Cristian Céspedes explicó que cuando llueve el terreno se convierte en una laguna, debido a la acumulación de agua y basura.

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“Cuando llueve se inunda, hay mucha agua y la basura viene para acá. Una laguna parece esto cuando se inunda”, manifestó.

Asimismo, Yeikol Peña relató que varios deportistas han sufrido lesiones al entrenar en el lugar, debido a las piedras y al mal estado del terreno.

Recordó que un compañero se fracturó el tobillo derecho tras tropezar mientras corría detrás de una pelota.

El joven señaló que estas condiciones también dificultan las prácticas defensivas, especialmente cuando intentan detener los batazos rasantes.

Piden estadio para alejar a los jóvenes de los malos vicios

Los entrenadores defendieron la importancia de contar con instalaciones deportivas adecuadas para fomentar el desarrollo de los adolescentes y mantenerlos alejados de conductas perjudiciales.

García Medrano consideró que el béisbol representa una oportunidad para contribuir al bienestar de la comunidad y formar futuros peloteros profesionales.

“Es un aporte a la sociedad, ya que la aleja de los malos vicios. El deporte es significativo para nosotros”, sostuvo.

El entrenador manifestó su deseo de reunirse con el presidente de la República para solicitarle que vuelva su mirada hacia Los Jovillos y cumpla con la construcción del estadio.

La comunidad mantiene sus prácticas deportivas en condiciones precarias, mientras espera que la promesa de contar con un play digno deje de ser un anuncio y se convierta en una realidad.

Por: Marcos Lorenzo.