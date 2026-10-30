El Seibo siembra 1,500 árboles en jornada de reforestación

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El Seibo.- El Ministerio de Medio Ambiente realizó una jornada de reforestación en terrenos del Central Romana, con el respaldo de la Armada de República Dominicana y la participación de aproximadamente 60 personas.
La actividad estuvo encabezada por la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; el alcalde municipal, Leo Francis Zorrilla; el director provincial de Medio Ambiente, Carlos de la Rosa; el director de Ganadería del Central Romana, Salvador Fernández, y el mayor Severino Severino, de la Digesett, entre otras personalidades. Los miembros de la Armada estuvieron bajo el mando del teniente de fragata Genilson Cuevas.
Durante la jornada fueron sembradas aproximadamente 1,500 plantas de mara, cedro y caoba criolla, en un tramo de un kilómetro. La siembra comenzó en el lateral derecho del destacamento de la Digesett y avanzó en dirección al sector Villa Guerrero.
Notas relacionadas
La iniciativa contempla extender la reforestación hasta alcanzar unos cuatro kilómetros. Esto, con el propósito de crear un importante pulmón verde para la ciudad y contribuir a la conservación del medio ambiente.
Esta jornada representa un esfuerzo conjunto entre las instituciones participantes para promover un El Seibo más verde y saludable. Así como fortalecer el compromiso con la protección de los recursos naturales y las futuras generaciones.
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