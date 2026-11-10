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Una embarcación que se encontraba próxima al muelle número 5 del puerto de Barahona quedó a la deriva este lunes, luego de que se rompieran sus cabos de amarre, en momentos en que se realizaban operaciones para atracar un buque que transportaba carbón para la central de EGE Haina.

La empresa informó que la presencia de remolcadores en el área permitió intervenir rápidamente para controlar la embarcación y garantizar la seguridad de las operaciones portuarias.

A través de un comunicado, EGE Haina explicó que el incidente obligó a realizar maniobras adicionales que no estaban relacionadas con el atraque del buque que abastecía de carbón a la central.

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Embarcación en el puerto de Barahona, donde se produjo el incidente reportado por EGE Haina.

Sargazo removido durante las maniobras

Durante esas maniobras, se removió sargazo en descomposición que permanecía acumulado en el fondo marino. Según la empresa, esto alteró las condiciones del agua y afectó a las sardinas que se encontraban en la zona.