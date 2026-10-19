Edenorte proyecta intervenciones de alumbrado en el Cibao por Navidad

Santiago, RD.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) desarrollará el Operativo de Iluminación Navidad 2026, con la meta de realizar 18,319 intervenciones en el alumbrado público de municipios y distritos municipales de las 14 provincias del Cibao.

El programa, previsto para ejecutarse entre octubre y diciembre, estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Distribución, a través de su dependencia de Mantenimiento de Redes, que tendrá a su cargo las labores técnicas y el desarrollo de las intervenciones programadas.

Con esta iniciativa, Edenorte busca mejorar las condiciones del alumbrado público en su área de concesión durante los meses previos y el transcurso de las festividades navideñas, mediante la reparación de equipos y la identificación de necesidades de iluminación en las comunidades.

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Primera fase enfocada en reparaciones

Durante la primera etapa, las brigadas realizarán trabajos de reparación del alumbrado público, que comprenderán la sustitución de bombillas. También, fotoceldas y luminarias averiadas, conforme a la programación establecida para cada municipio y distrito municipal.

Estas acciones permitirán atender fallas en los puntos de iluminación existentes y recuperar el funcionamiento de los equipos que requieran mantenimiento o reemplazo de sus componentes.

La meta de 18,319 intervenciones comprende las distintas acciones previstas sobre las luminarias. Todo como parte del esfuerzo de mantenimiento que desplegará la distribuidora en la región.

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Levantamiento para nuevas instalaciones

De manera paralela a las reparaciones, EDENORTE realizará un levantamiento de las necesidades de nuevas luminarias, con especial atención a los requerimientos presentados por alcaldes y directores de distritos municipales.