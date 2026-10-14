Dos jóvenes mueren arrollados por camión recolector de basura en Santiago

Santiago.- Un accidente ocurrido al anochecer de este martes 13 de octubre dejó dos víctimas mortales en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Bartolomé Colón, donde un joven de 19 años y una adolescente fueron arrollados por un camión recolector de basura.

El joven fue identificado como Rolfi Stil Martínez Salcedo, residente en el sector El Ejido. La identidad de la menor no había sido establecida al momento del reporte.

Según versiones preliminares de testigos, ambos viajaban en una pasola que habría colisionado con un carro del transporte público de la ruta F. Tras ese supuesto choque, los ocupantes habrían caído al pavimento y fueron alcanzados por el camión que circulaba por el lugar.

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Esta secuencia permanece bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para precisar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades.