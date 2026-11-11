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Dos hombres resultan heridos a estocadas durante presunto atraco en Santiago

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Redacción CDN
Zona del Cruce de Las Palomas, en Licey al Medio, Santiago, donde dos hombres resultaron heridos.
Dos hombres fueron atacados con armas blancas durante un incidente ocurrido en el Cruce de Las Palomas.
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Dos hombres resultaron heridos con armas blancas durante un presunto atraco ocurrido en el Cruce de Las Palomas, en el municipio de Licey al Medio, provincia Santiago.

Los afectados fueron identificados como Daniel, conocido como «Calamardo», y Freddy, apodado «Hueso», quienes habrían sido interceptados por dos individuos que los atacaron con armas blancas y les ocasionaron varias heridas.

De acuerdo con las versiones recibidas, los presuntos agresores habrían salido de un centro de diversión de la zona antes de cometer el ataque. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los dos hombres ni sobre posibles detenciones relacionadas con el hecho.

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ETIQUETAS:Heridos en SantiagoPresunto atracoCruce de Las PalomasAtaque con armas blancasInvestigación del incidente
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