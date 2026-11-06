Policía arresta a dos hombres por estafas en redes y alquileres falsos

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Santiago.– La Policía Cibernética arrestó a dos hombres por su presunta participación en casos de estafa electrónica en Santiago. Las autoridades los buscaban mediante órdenes judiciales.
Los detenidos son Jhonn Elizon Bisonó Ramírez, de 33 años, y Yan Carlos Rodríguez Peña, de 19.
Estafa a través de Facebook
La Policía buscaba a Bisonó Ramírez mediante la orden de arresto número 10153-2023. Una denuncia lo vincula con una supuesta estafa a través de Facebook.
Según el reporte, una persona se hizo pasar por un familiar de la víctima para pedirle dinero. El supuesto pariente alegó que necesitaba el dinero para gestionar la entrega de unos tanques enviados desde el extranjero.
La víctima depositó RD$33,600 en distintas cuentas bancarias y servicios de envío.
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Engaño con el alquiler de una villa
En otro caso, los agentes arrestaron a Rodríguez Peña mediante la orden judicial número 2026-AJ0046368. Una denuncia lo señala por una supuesta estafa relacionada con el alquiler de una villa en Río San Juan.
Según los afectados, el hombre recibió un depósito de RD$21,000 por el alquiler. Sin embargo, luego se negó a facilitar la ubicación del inmueble y bloqueó las vías de comunicación.
Las autoridades mantienen a ambos hombres bajo su control para los procedimientos legales correspondientes.
La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a comprobar la autenticidad de las solicitudes de dinero que recibe por redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta medida puede ayudar a prevenir nuevas estafas.
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