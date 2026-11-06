Policía arresta a dos hombres por estafas en redes y alquileres falsos

Santiago.– La Policía Cibernética arrestó a dos hombres por su presunta participación en casos de estafa electrónica en Santiago. Las autoridades los buscaban mediante órdenes judiciales.

Los detenidos son Jhonn Elizon Bisonó Ramírez, de 33 años, y Yan Carlos Rodríguez Peña, de 19.

Estafa a través de Facebook

La Policía buscaba a Bisonó Ramírez mediante la orden de arresto número 10153-2023. Una denuncia lo vincula con una supuesta estafa a través de Facebook.

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Según el reporte, una persona se hizo pasar por un familiar de la víctima para pedirle dinero. El supuesto pariente alegó que necesitaba el dinero para gestionar la entrega de unos tanques enviados desde el extranjero.

La víctima depositó RD$33,600 en distintas cuentas bancarias y servicios de envío.