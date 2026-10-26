Dos directores distritales respaldan aspiraciones presidenciales de Arnaud

María Trinidad Sánchez, RD.- El director distrital del Pozo del municipio del Factor Jesús Lorenzo y Julio César de la Cruz, dieron el paso a apoyar a Wellington Arnaud, por entender que es una persona que se acerca a las bases de esa organización política y que en el 2028 cuando sea presidente volverá y apoyará apoyará los dirigentes de esos distritos que hoy pasan apoyarle.

Jesús Lorenzo, quien dirige el distrito municipla del Pozo indicó que es un paso que da consiente que el futuro presidente de la República Dominicana será Wellington Arnaud.

Mientras que el precandidato presidencial del PRM expresó su satisfacción de juramentar en su equipo a Jesús Lorenzo y a Julio César de la Cruz, que son dos líderes en sus respectivas demarcaciones y la demostración de hoy así lo demuestran.