Dos directores distritales respaldan aspiraciones presidenciales de Arnaud

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María Trinidad Sánchez, RD.- El director distrital del Pozo del municipio del Factor Jesús Lorenzo y Julio César de la Cruz, dieron el paso a apoyar a Wellington Arnaud, por entender que es una persona que se acerca a las bases de esa organización política y que en el 2028 cuando sea presidente volverá y apoyará apoyará los dirigentes de esos distritos que hoy pasan apoyarle.
Jesús Lorenzo, quien dirige el distrito municipla del Pozo indicó que es un paso que da consiente que el futuro presidente de la República Dominicana será Wellington Arnaud.
Mientras que el precandidato presidencial del PRM expresó su satisfacción de juramentar en su equipo a Jesús Lorenzo y a Julio César de la Cruz, que son dos líderes en sus respectivas demarcaciones y la demostración de hoy así lo demuestran.
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Arnaud indicó que la oposición no tiene nada que buscar ya que se demuestra el dinamismo del Partido Revolucionario Moderno en las calles y que la primera “Pela” se le dará a la oposición en febrero del 2028 cuando esa organización política gane todos los alcaldes y directores distritales del país y más adelante la presidencia de la República encabezada por el.
Wellington Arnaud en su recorrido por la provincia se reunió con productores de arroz y comunitarios de los Rincones de Boba del distrito municipal de Las Gordas, quienes le solicitaron alcantarillas y material para arreglo de un tramo carretero para sacar sus productos, lo que él escuchó y se comprometió a enviar un ingeniero evaluar y apoyarlo en todo según el precandidato a la presidencia por el PRM.
Arnaud también se reunió con la Federación de Juntas de Vecinos donde escuchó sus preguntas y necesidades para su mandato si ocupa la presidencia de la República en el 2028.
Por Rafael Salazar
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