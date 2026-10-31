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Docentes de Villa González amenazan con paralizar las clases

Docentes del centro educativo Fernando Valerio, en Villa González, dieron una semana a las autoridades para atender sus reclamos. Advierten que podrían suspender las clases ante el deterioro de las instalaciones y la falta de personal y materiales.

Marianny Valdez
Reclamo de docentes del centro educativo Fernando Valerio por el deterioro de las instalaciones.
Docentes del centro educativo Fernando Valerio reclaman mejoras en las instalaciones escolares.
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Docentes del centro educativo Fernando Valerio, en Villa González, provincia Santiago, reclamaron soluciones al deterioro de los baños y las aulas, así como a la falta de personal de apoyo y materiales escolares.

Los maestros advirtieron que podrían paralizar la docencia si las autoridades no ofrecen respuestas concretas a problemas que, según aseguran, arrastran desde hace varios años.

Entre las principales deficiencias señalaron la falta de conserjes y docentes, el deterioro de las instalaciones sanitarias y la carencia de materiales y utensilios necesarios para las actividades escolares. Sostienen que estas condiciones afectan tanto su labor como el aprendizaje de los estudiantes.

Una de las representantes de la comunidad educativa manifestó que están cansados de recibir promesas sin soluciones visibles. También denunció que los baños permanecen inundados debido a desperfectos en sus instalaciones.

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Advierten posible paralización

Los docentes dieron un plazo de una semana para que las autoridades atiendan sus reclamos. De lo contrario, amenazaron con cerrar el centro educativo y suspender las clases durante ese período.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres para que respalden la protesta, al considerar que los estudiantes necesitan espacios dignos y adecuados para su formación.

Los maestros sostienen que han presentado sus demandas en distintas ocasiones, pero hasta el momento no han recibido soluciones definitivas.

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ETIQUETAS:DocentesComunidadesCentro educativoparalizar la docencia
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