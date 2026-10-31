Docentes de Villa González amenazan con paralizar las clases

Docentes del centro educativo Fernando Valerio, en Villa González, provincia Santiago, reclamaron soluciones al deterioro de los baños y las aulas, así como a la falta de personal de apoyo y materiales escolares.

Los maestros advirtieron que podrían paralizar la docencia si las autoridades no ofrecen respuestas concretas a problemas que, según aseguran, arrastran desde hace varios años.

Entre las principales deficiencias señalaron la falta de conserjes y docentes, el deterioro de las instalaciones sanitarias y la carencia de materiales y utensilios necesarios para las actividades escolares. Sostienen que estas condiciones afectan tanto su labor como el aprendizaje de los estudiantes.

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Una de las representantes de la comunidad educativa manifestó que están cansados de recibir promesas sin soluciones visibles. También denunció que los baños permanecen inundados debido a desperfectos en sus instalaciones.