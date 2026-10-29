DNCD arresta a dos distribuidores de drogas en Azua y ocupa sustancias ilícitas

Azua.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó dos allanamientos en las residencias de dos reconocidos vendedores y distribuidores de sustancias narcóticas en la provincia de Azua.

Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la justicia, como parte de las acciones dirigidas a combatir el microtráfico y frenar la distribución de drogas en Azua.

Los operativos se llevaron a cabo en los sectores El Quisquella y La Cuchilla, donde los agentes actuantes realizaron intervenciones en las residencias de los sospechosos. Estas actuaciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades para perseguir las actividades ilícitas vinculadas al tráfico y la distribución de sustancias controladas en distintos puntos de la provincia.