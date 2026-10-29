DNCD arresta a dos distribuidores de drogas en Azua y ocupa sustancias ilícitas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Azua.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó dos allanamientos en las residencias de dos reconocidos vendedores y distribuidores de sustancias narcóticas en la provincia de Azua.
Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la justicia, como parte de las acciones dirigidas a combatir el microtráfico y frenar la distribución de drogas en Azua.
Los operativos se llevaron a cabo en los sectores El Quisquella y La Cuchilla, donde los agentes actuantes realizaron intervenciones en las residencias de los sospechosos. Estas actuaciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades para perseguir las actividades ilícitas vinculadas al tráfico y la distribución de sustancias controladas en distintos puntos de la provincia.
Notas relacionadas
Sustancias ocupadas
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon 39 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 396.7 gramos. También incautaron un paquete de la misma sustancia, con un peso estimado de 160.2 gramos.
Además, ocuparon 17 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 211.2 gramos. A esto se suman tres porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso estimado de 340.9 gramos.
En ambos sectores, residentes que solicitaron mantener sus identidades en el anonimato valoraron los arrestos. Consideraron que estas acciones representan un golpe al microtráfico en Azua.
Según expresaron, la intervención de las autoridades genera expectativas de mayor tranquilidad y seguridad entre las familias que residen en las zonas intervenidas. Estas familias están preocupadas por las actividades relacionadas con la distribución de drogas.
Conservé las cantidades, las sustancias, los sectores y las declaraciones atribuidas a los residentes. También mantuve el carácter presunto de las drogas, sin presentarlas como sustancias confirmadas.
Te puede interesar
- Moradores de San Antonio, en Los Jovillos de Azua, reclaman asfaltado de carrete
- Los Jovillos, Azua, reclaman estadio de béisbol prometido por el presidente
- Policía ocupa 147 porciones de drogas y arresta a hombre en La Vega
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde