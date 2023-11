Santo Domingo, RD. – Un grupo de dirigentes Perremeístas encabezados por el señor Juan Bautista Villamán advirtieron al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que en los próximos días darán una respuesta contundente, por su actitud de dar la espalda a la dirigencia de esa organización, desde que asumió el poder en el 2020.

Al hablar frente a un grupo de coordinadores, el ex aspirante a la Alcaldía de este Municipio, Juan Bautista Villamán, destacó el poder de convocatoria que mantiene en toda la Circunscripción número 5 compuesta por Los Alcarrizos, Pedro Brand y sus Distritos Municipales.

En la próxima semana, repito, vamos a darle la respuesta contundente de lo que nosotros vamos a hacer. Y tenemos la fuerza en Los Alcarrizos, en Pantoja, en Palmarejos, en La Guáyigas, La cuaba, en Pedro Brand y Santo Domingo Oeste, porque yo no me he divorciado nunca de los dirigentes.

Dijo Juan Bautista Villamán.