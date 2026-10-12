Dirava Construcciones y Lidomi lanzan Nautilus Beach

Punta Cana, RD. – Con una noche que marca un antes y un después para el desarrollo inmobiliario de la zona, Dirava Construcciones y Constructora Lidomi lanzaron oficialmente Nautilus Beach, un proyecto residencial de 320 apartamentos y 35 villas que levantan en alianza dentro de la comunidad cerrada de White Sands, en Bávaro. La presentación se realizó en Dominicania, ante desarrolladores, master brokers, empresas patrocinadoras y representantes de los principales medios de comunicación.

Nautilus Beach propone una manera distinta de vivir el Caribe. Sus residentes tendrán acceso a la playa de Arena Gorda y disfrutarán de una piscina tipo playa de más de 2,000 metros cuadrados, protagonista indiscutible del complejo. Con una oferta que combina apartamentos y villas, el proyecto responde tanto a quienes buscan un hogar con ese estilo de vida como a quienes ven en Punta Cana una inversión con visión de futuro.

Dirava y Lidomi unen experiencia y capacidad técnica

Detrás del proyecto hay un equipo que une visión comercial, rigor técnico y solidez financiera. Dirava Construcciones, con sede en Bávaro, está liderada por Jordi Díaz, CEO y socio fundador, quien encabeza la visión comercial de la empresa; José Rafael Abreu, director de Operaciones y socio fundador, responsable de la ejecución técnica de los proyectos; y Juan Vargas, CFO y socio fundador, a cargo de las finanzas, la administración y el área legal. Juntos han dado forma en White Sands a Mystiq Bay, Mystiq Wave y Riverside Residences.

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Del lado de Lidomi destaca Domingo Lizardy Gonzalez, desarrollador y fundador de Constructora Lidomi, con más de dos décadas de experiencia en movimiento de tierra, excavaciones, construcción civil y desarrollo inmobiliario, que cuenta con flota propia de maquinaria y un equipo de supervisores altamente capacitados.

Terreno saldado y respaldo de sus desarrolladores

El terreno donde se desarrollará Nautilus Beach está totalmente saldado, una garantía de solidez para compradores e inversionistas.

“Nautilus Beach nace de la confianza entre dos equipos que construyen juntos. Esta alianza nos permite ofrecer un proyecto sólido, con un concepto diferenciador y una ejecución respaldada por experiencia comprobada”, expresó Jordi Díaz, CEO de Dirava Construcciones.

Por su parte, Domingo Lizardy destacó que “sumar la experiencia de Lidomi a la visión de Dirava es la combinación ideal para entregar un proyecto que los inversionistas y las familias van a valorar durante años”.

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Empresas y aliados respaldan el lanzamiento

El lanzamiento contó con el respaldo de Banco López de Haro, El Señor de las Ventanas, Iesacs, Ferretería Detallista, Tonos y Colores, Morteros Hispánicos, Astur, Camets, Naranja China, Punta Cana Top, Cielos Acústicos y Eurosuplidores, empresas que se sumaron desde la etapa de presentación y que reflejan la confianza del sector en el proyecto y en quienes lo impulsan.

La comercialización estará a cargo de los master brokers Veritat Real Estate, New Haus y Oferta Inmobiliaria, que acompañaron el evento y serán pieza clave en la estrategia de ventas de Nautilus Beach.

Fue una velada donde la música se hizo presente y el ambiente acompañó cada momento de la presentación, entre brindis, conversaciones y la sensación de estar ante el inicio de algo grande.

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Con Nautilus Beach, Dirava Construcciones y Lidomi dan un paso firme en el desarrollo inmobiliario de Punta Cana y consolidan una alianza que abre camino a nuevos desarrollos en la zona.