 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Dirava Construcciones y Lidomi lanzan Nautilus Beach

Punta Cana, RD. – Con una noche que marca un antes y un después para el desarrollo inmobiliario de la zona, Dirava Construcciones y Constructora Lidomi lanzaron oficialmente Nautilus Beach, un proyecto residencial de 320 apartamentos y 35 villas que levantan en alianza dentro de la comunidad cerrada de White Sands, en Bávaro. La presentación […]

Yafreisi Agüero
Dirava Construcciones y Lidomi lanzan Nautilus Beach
Dirava Construcciones y Lidomi lanzan Nautilus Beach
¿Quieres resumir esta noticia?

Punta Cana, RD. – Con una noche que marca un antes y un después para el desarrollo inmobiliario de la zona, Dirava Construcciones y Constructora Lidomi lanzaron oficialmente Nautilus Beach, un proyecto residencial de 320 apartamentos y 35 villas que levantan en alianza dentro de la comunidad cerrada de White Sands, en Bávaro. La presentación se realizó en Dominicania, ante desarrolladores, master brokers, empresas patrocinadoras y representantes de los principales medios de comunicación.

Nautilus Beach propone una manera distinta de vivir el Caribe. Sus residentes tendrán acceso a la playa de Arena Gorda y disfrutarán de una piscina tipo playa de más de 2,000 metros cuadrados, protagonista indiscutible del complejo. Con una oferta que combina apartamentos y villas, el proyecto responde tanto a quienes buscan un hogar con ese estilo de vida como a quienes ven en Punta Cana una inversión con visión de futuro.

Dirava y Lidomi unen experiencia y capacidad técnica

Detrás del proyecto hay un equipo que une visión comercial, rigor técnico y solidez financiera. Dirava Construcciones, con sede en Bávaro, está liderada por Jordi Díaz, CEO y socio fundador, quien encabeza la visión comercial de la empresa; José Rafael Abreu, director de Operaciones y socio fundador, responsable de la ejecución técnica de los proyectos; y Juan Vargas, CFO y socio fundador, a cargo de las finanzas, la administración y el área legal. Juntos han dado forma en White Sands a Mystiq Bay, Mystiq Wave y Riverside Residences.

Del lado de Lidomi destaca Domingo Lizardy Gonzalez, desarrollador y fundador de Constructora Lidomi, con más de dos décadas de experiencia en movimiento de tierra, excavaciones, construcción civil y desarrollo inmobiliario, que cuenta con flota propia de maquinaria y un equipo de supervisores altamente capacitados.

LE PUEDE INTERESAR:

Terreno saldado y respaldo de sus desarrolladores

El terreno donde se desarrollará Nautilus Beach está totalmente saldado, una garantía de solidez para compradores e inversionistas.

“Nautilus Beach nace de la confianza entre dos equipos que construyen juntos. Esta alianza nos permite ofrecer un proyecto sólido, con un concepto diferenciador y una ejecución respaldada por experiencia comprobada”, expresó Jordi Díaz, CEO de Dirava Construcciones.

Por su parte, Domingo Lizardy destacó que “sumar la experiencia de Lidomi a la visión de Dirava es la combinación ideal para entregar un proyecto que los inversionistas y las familias van a valorar durante años”.

Empresas y aliados respaldan el lanzamiento

El lanzamiento contó con el respaldo de Banco López de Haro, El Señor de las Ventanas, Iesacs, Ferretería Detallista, Tonos y Colores, Morteros Hispánicos, Astur, Camets, Naranja China, Punta Cana Top, Cielos Acústicos y Eurosuplidores, empresas que se sumaron desde la etapa de presentación y que reflejan la confianza del sector en el proyecto y en quienes lo impulsan.

La comercialización estará a cargo de los master brokers Veritat Real Estate, New Haus y Oferta Inmobiliaria, que acompañaron el evento y serán pieza clave en la estrategia de ventas de Nautilus Beach.

Fue una velada donde la música se hizo presente y el ambiente acompañó cada momento de la presentación, entre brindis, conversaciones y la sensación de estar ante el inicio de algo grande.

Con Nautilus Beach, Dirava Construcciones y Lidomi dan un paso firme en el desarrollo inmobiliario de Punta Cana y consolidan una alianza que abre camino a nuevos desarrollos en la zona.

Te puede interesar

  1. RegionalesPLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
  2. RegionalesPastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur
  3. RegionalesMujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
  4. RegionalesAbinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
  5. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:VillainmobiliarioDirava Construccionesplaya gorda
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS