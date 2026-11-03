Diputados aprueban iniciativas durante sesión en San Cristóbal

Diputados aprueban varios proyectos

Entre las iniciativas aprobadas figura el proyecto que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, sobre la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los diputados declararon la iniciativa de urgencia y la aprobaron con modificaciones en dos lecturas consecutivas. El cambio reduce de 24 a 18 meses el plazo para aplicar ese régimen.

Debido a la modificación, el proyecto deberá regresar al Senado para que esa cámara decida si acepta o rechaza los cambios.

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Asimismo, el pleno aprobó en segunda discusión el proyecto que declara el 6 de junio de cada año como Día Nacional de los Defensores del Medio Ambiente. La iniciativa también crea un reconocimiento nacional para destacar a quienes protegen los recursos naturales. Su autora es la diputada Jaqueline Fernández.

Otro proyecto aprobado en segunda discusión declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como Capital Rupestre de la República Dominicana. La iniciativa pertenece al senador Gustavo Lara, quien participó en la sesión.

Los diputados también aprobaron designar con el nombre del doctor Fidel Francisco Mejía Ramírez el hospital traumatológico del municipio Yaguate, en San Cristóbal. La propuesta corresponde a la diputada Margarita Tejeda de la Rosa.

Además, dieron luz verde al proyecto que declara a Neyba como Capital de la Uva, presentado por el diputado Juan Bolívar Cuevas.

Ratifican convenio sobre ciberdelincuencia

Durante la sesión, los legisladores ratificaron la resolución que aprueba el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia.

El acuerdo, firmado el 12 de mayo de 2022, busca reforzar la cooperación internacional y facilitar el acceso a pruebas electrónicas.

Reconocen a personalidades de San Cristóbal

La Cámara de Diputados también entregó pergaminos de reconocimiento a varias figuras e instituciones de la provincia por sus aportes en distintas áreas.

Entre los homenajeados figuran el ingeniero Rafael Vitelio Bisonó Genao, por sus aportes al desarrollo habitacional; Domingo Asencio, entrenador de judo; y Esteban Germán, por su trayectoria deportiva.

También reconocieron a Juan Quiñónez García, por sus aportes al municipalismo; a Mélido Pérez, por su trayectoria en las Grandes Ligas; y a María del Carmen Francisco Salazar, por su labor comercial.

La lista incluye a María Bautista, por su trayectoria en la medicina; la Asociación de Caficultores de Los Cacaos; Rafael Perdomo Pérez, por sus aportes a la música, y los directivos de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal.

El pleno también aprobó un grupo de 97 resoluciones internas. Estas incluyen solicitudes de obras y servicios públicos presentadas por diputados de distintas circunscripciones.

Al cerrar la sesión, Pacheco agradeció a las autoridades y a las personas que colaboraron con la realización del encuentro en San Cristóbal.