Día de los Fieles Difuntos encuentra cementerio de Barahona marcado por abandono

Barahona, RD. – En medio de denuncias por robos, falta de seguridad y abandono, familiares de personas fallecidas acudieron este lunes al cementerio municipal Américo Melo para rendir homenaje a sus seres queridos, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Luisa Feliz llegó con un ramo de flores para visitar las tumbas de su madre, Erma Félix Matos, fallecida hace 15 años. También de su hijo, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica con el distrito municipal de La Guázara.

Visiblemente afectada por ambas pérdidas, expresó que lleva 15 años acudiendo al camposanto durante esta fecha para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos.

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Por su parte, Víctor Ramírez acudió acompañado de sus nietos para visitar la tumba de su esposa, fallecida hace apenas tres años.

Asimismo, Maritza Matos aprovechó la ocasión para visitar las tumbas de sus suegros. La mujer denunció los constantes robos en las capillas y estructuras de las tumbas. Según explicó, desaprensivos aprovechan la falta de vigilancia para romper los candados de las puertas de hierro y sustraer todo lo que encuentran a su paso.

Otra de las quejas expresadas por los visitantes fue la presencia de numerosas vacas que deambulan libremente por el interior del cementerio, como si se tratara de un potrero. Esta situación genera malestar entre quienes acuden a visitar a sus familiares fallecidos.

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Residentes también se quejaron por la presencia de vacas que deambulan dentro del cementerio.

Mientras tanto, otros familiares aprovecharon la jornada para limpiar y pintar las tumbas de sus seres queridos, como parte de la tradición de recordar a quienes han partido.