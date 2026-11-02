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Día de los Fieles Difuntos encuentra cementerio de Barahona marcado por abandono

Familiares acudieron este lunes al cementerio municipal Américo Melo, en Barahona, para honrar a sus seres queridos durante el Día de los Fieles Difuntos. La jornada estuvo acompañada de denuncias sobre robos, falta de vigilancia y presencia de animales dentro del camposanto.

Marianny Valdez
Conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en el cementerio municipal Américo Melo, Barahona.
Familiares visitaron el cementerio municipal Américo Melo para honrar la memoria de sus seres queridos.
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Barahona, RD. – En medio de denuncias por robos, falta de seguridad y abandono, familiares de personas fallecidas acudieron este lunes al cementerio municipal Américo Melo para rendir homenaje a sus seres queridos, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Luisa Feliz llegó con un ramo de flores para visitar las tumbas de su madre, Erma Félix Matos, fallecida hace 15 años. También de su hijo, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica con el distrito municipal de La Guázara.

Visiblemente afectada por ambas pérdidas, expresó que lleva 15 años acudiendo al camposanto durante esta fecha para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos.

Por su parte, Víctor Ramírez acudió acompañado de sus nietos para visitar la tumba de su esposa, fallecida hace apenas tres años.

Asimismo, Maritza Matos aprovechó la ocasión para visitar las tumbas de sus suegros. La mujer denunció los constantes robos en las capillas y estructuras de las tumbas. Según explicó, desaprensivos aprovechan la falta de vigilancia para romper los candados de las puertas de hierro y sustraer todo lo que encuentran a su paso.

Otra de las quejas expresadas por los visitantes fue la presencia de numerosas vacas que deambulan libremente por el interior del cementerio, como si se tratara de un potrero. Esta situación genera malestar entre quienes acuden a visitar a sus familiares fallecidos.

vacas que deambulan dentro del cementerio
Residentes también se quejaron por la presencia de vacas que deambulan dentro del cementerio.

Mientras tanto, otros familiares aprovecharon la jornada para limpiar y pintar las tumbas de sus seres queridos, como parte de la tradición de recordar a quienes han partido.

Notas relacionadas

Vendedores se quejan por las bajas ventas

En tanto, vendedores de flores, velas y otros artículos que tradicionalmente se comercializan durante esta fecha manifestaron su preocupación por las bajas ventas. Según indicaron, esta situación afectó sus ingresos durante una jornada en la que esperaban una mayor presencia de visitantes.

Sobre el Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Fieles Difuntos es una fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de las personas fallecidas. Sin embargo, en Barahona, la conmemoración también estuvo marcada por las denuncias de abandono, inseguridad y falta de mantenimiento del cementerio municipal Américo Melo.

Estas condiciones motivan el reclamo de los visitantes para que las autoridades correspondientes intervengan este espacio.

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