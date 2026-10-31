DGM amplía presencia al Sur-Suroeste del país

Las provincias de la zona fronteriza sur y suroeste concentraron las mayores cifras de interdicciones migratorias durante los operativos realizados este jueves por las autoridades dominicanas.

Elías Piña encabezó los registros, con 189 extranjeros en condición migratoria irregular detenidos, de un total de 1,299 personas interdictadas a nivel nacional.

Le siguieron Dajabón, con 149 detenciones; Santo Domingo, con 126; Valverde y Santiago, con 109 cada una; Pedernales, con 109; Independencia, con 102; Montecristi, con 71, y La Altagracia, con 46.

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Operativos en distintas provincias

La Dirección General de Migración (DGM) informó que también realizó jornadas de control en Puerto Plata, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, Azua, Santiago Rodríguez, La Vega, Bahoruco y Duarte.

Asimismo, la institución reportó la deportación de 1,324 extranjeros en condición migratoria irregular, a través de los distintos puntos de control migratorio.