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Detienen al vicealcalde de Miches tras allanamiento en su residencia

Según trascendió, Carpio está vinculado presuntamente a un caso de sicariato relacionado con la muerte de Gustavo Alberto Rosado Rivera, de 45 años.

Redacción CDN
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El Ministerio Público no io a conocer los motivo del arresto. Foto: Fuente externa
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Miches, RD. — El vicealcalde de este municipio, Juan Miguel Carpio Cárdenas, conocido popularmente como «Denis», se encuentra bajo detención de las autoridades del Ministerio Público luego de un allanamiento llevado a cabo en su residencia durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con las informaciones preliminares obtenidas por este medio, el funcionario municipal fue arrestado en el marco de una operación coordinada por los órganos de justicia locales.

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Según trascendió, Carpio está vinculado presuntamente a un caso de sicariato relacionado con la muerte de Gustavo Alberto Rosado Rivera, de 45 años conocido popularmente como «La Norsa».

La información comenzó a circular desde muy temprano en la mañana, donde se dice que el funcionario fue apresado alrededor de las 5 de la madrugada. Se dijo que el homicidio ocurrió en el mes de enero 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido los detalles oficiales ni las motivaciones precisas que originaron la orden de arresto y el posterior allanamiento en la propiedad del funcionario.

Sin embargo, si confirmaron el arresto y explican que una acusación no constituye una declaración de culpabilidad, sino que corresponde al Ministerio Público presentar sus evidencias y a los tribunales determinar las responsabilidades.

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ETIQUETAS:ArrestoMichesAllanamiento
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