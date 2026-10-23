Detienen a dos jóvenes por muerte de sargento del Dicrim en Santiago

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La Policía Nacional informó que que se encuentran detenidos dos individuos vinculados a la muerte por arma de fuego del sargento José Ramón Henríquez Mejía, ocurrida este jueves en el sector Barrio Nuevo, distrito municipal La Canela, Santiago.
Los detenidos, un adolescente de 17 años, cuya identidad se hace reserva por motivos legales, y Steven Antonio Sandoval Bautista, alias El Vico, de 21 años.
Ambos se entregaron a través de sus familiares en la oficina de Fiscalía de Homicidios de la ciudad de Santiago.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suboficial, adscrito a la Subdirección de Investigación (Dicrim) Cibao Central, realizaba labores de inteligencia cuando colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes. El incidente habría provocado una discusión que derivó en un intercambio de disparos. Durante el mismo, el sargento sufrió una herida en el hombro izquierdo que le ocasionó la muerte.
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Ambos se entregaron tras el asedio policial
El adolescente se presentó a las 3:21 de la tarde ante el Departamento de Violencias Físicas del Distrito Judicial de Santiago. Hizo entrega de una pistola marca Glock 19, con un cargador y cuatro cápsulas calibre 9 milímetros. Este permanece ingresado en el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, bajo custodia policial, debido a una herida en el rostro.
Posteriormente, a las 7:25 de la noche, Sandoval Bautista, alias El Vico, se entregó voluntariamente ante las autoridades, también tras el asedio policial.
En la escena, la Policía Científica recolectó una pistola institucional marca CZ, un par de sandalias y las dos motocicletas involucradas.
Ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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