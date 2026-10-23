Detienen a dos jóvenes por muerte de sargento del Dicrim en Santiago

La Policía Nacional informó que que se encuentran detenidos dos individuos vinculados a la muerte por arma de fuego del sargento José Ramón Henríquez Mejía, ocurrida este jueves en el sector Barrio Nuevo, distrito municipal La Canela, Santiago.

Los detenidos, un adolescente de 17 años, cuya identidad se hace reserva por motivos legales, y Steven Antonio Sandoval Bautista, alias El Vico, de 21 años.

Ambos se entregaron a través de sus familiares en la oficina de Fiscalía de Homicidios de la ciudad de Santiago.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suboficial, adscrito a la Subdirección de Investigación (Dicrim) Cibao Central, realizaba labores de inteligencia cuando colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes. El incidente habría provocado una discusión que derivó en un intercambio de disparos. Durante el mismo, el sargento sufrió una herida en el hombro izquierdo que le ocasionó la muerte.