Detectan conexión eléctrica irregular en Clínica de Veteranos en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. El procurador general de corte del Ministerio Público, Sandy Bencosme, regresó a las instalaciones de Veterans Community Care Abroad (VCCA), conocida como la Clínica de Veteranos de Jarabacoa, como parte de la investigación sobre una denuncia por presunto fraude eléctrico.

Durante la intervención de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en compañía de autoridades y representantes de Edenorte, se levantó un acta en la que consta la detección de una conexión eléctrica irregular. Según el documento, el suministro identificado con el NIE 7512755, módulo 7611 9278, estaba conectado directamente al suministro de la parte denunciante.

Como parte de las actuaciones, las autoridades procedieron a desmontar el contador eléctrico instalado en la institución.