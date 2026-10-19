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Detectan conexión eléctrica irregular en Clínica de Veteranos en Jarabacoa

El Ministerio Público investiga una denuncia por presunto fraude eléctrico en la Clínica de Veteranos de Jarabacoa. Durante una intervención, las autoridades detectaron una conexión irregular y desmontaron el contador eléctrico. La parte denunciante anunció que presentará una querella por los presuntos daños económicos.

Marianny Valdez
Investigación del Ministerio Público sobre una presunta conexión eléctrica irregular en la Clínica de Veteranos de Jarabacoa, provincia La Vega.
Autoridades del Ministerio Público y representantes de EDENORTE durante las actuaciones relacionadas con la investigación por presunto fraude eléctrico en Jarabacoa.
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Jarabacoa, La Vega. El procurador general de corte del Ministerio Público, Sandy Bencosme, regresó a las instalaciones de Veterans Community Care Abroad (VCCA), conocida como la Clínica de Veteranos de Jarabacoa, como parte de la investigación sobre una denuncia por presunto fraude eléctrico.

Durante la intervención de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en compañía de autoridades y representantes de Edenorte, se levantó un acta en la que consta la detección de una conexión eléctrica irregular. Según el documento, el suministro identificado con el NIE 7512755, módulo 7611 9278, estaba conectado directamente al suministro de la parte denunciante.

Como parte de las actuaciones, las autoridades procedieron a desmontar el contador eléctrico instalado en la institución.

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Ante esta situación, la parte denunciante, representada por el abogado Dionis Durán, anunció que depositará formalmente una querella en los próximos días por los presuntos daños y perjuicios derivados del caso.

Según manifestó el representante legal, la situación habría provocado pérdidas económicas considerables. También habría afectado las operaciones del hotel Brisas del Yaque, ubicado en la calle Independencia de Jarabacoa.

La parte denunciante señaló a Alfredo Cordero Camacho y Terry Wayne, a quienes identifica como principales representantes de la clínica. Sostuvo que deberán responder ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades conforme a la ley.

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ETIQUETAS:EdenorteComunidadesPGASEClínica de Veteranosconexión eléctrica irregular
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