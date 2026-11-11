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Cientos de familias de la comunidad David de Vargas, en Bonao, provincia Monseñor Nouel, manifestaron su preocupación ante el desvío del cauce del río Yuna, situación que, según denunciaron, amenaza con afectar sus viviendas y poner en peligro a quienes residen en la zona.

A través de un manifiesto leído por los comunitarios, advirtieron que podrían perderlo todo si las autoridades no intervienen para encauzar el afluente y devolverlo a su curso natural.

Sedimentos elevan el riesgo para las viviendas

Los residentes explicaron que la acumulación de sedimentos ha alterado el recorrido de las aguas, aumentando el riesgo para las familias que viven en las proximidades del río. Indicaron que cada lluvia representa una nueva preocupación ante la posibilidad de que las corrientes alcancen sus hogares.

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Ante esta situación, los comunitarios reclaman una evaluación técnica y la ejecución urgente de trabajos de canalización que permitan proteger sus vidas y propiedades.

Los residentes de David de Vargas esperan que las autoridades atiendan su llamado y adopten medidas preventivas para evitar que la situación derive en una tragedia.