¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo, RD.- En Los Alcarrizos, utilizando equipos pesados, autoridades supuestamente del Ministerio de Obras Públicas destruyeron la plaza china One Mall. La misma estaba ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, cuya destrucción provocó pérdidas millonarias. Las razones aún no han sido esclarecidas.

En una actitud de mucha impotencia se observó a varios ciudadanos chinos de la tienda One Mall, cuya edificación fue destruida en toda su parte frontal por parte de un contingente militar supuestamente al servicio del ministerio se obras púbicas.

Empleados califican de arbitraria la acción

En el lugar los propietarios de la plaza se limitaron a ofrecer declaraciones, pero algunos empleados calificaron la acción de abusiva y arbitraria.

Publicidad

La edificación resultó seriamente afectada, observándose claramente desde las afueras las mercancías en venta.

Daños y falta de explicaciones

Algunos afirmaron que los ciudadanos chinos fueron sacados bien temprano y que algunos fueron maltratados, por las autoridades sin previa notificación y sin explicar claramente las razones que motivaron a una acción de esa naturaleza.

Los extranjeros se notaban preocupados e impotentes al ver su inversión destruida por parte de las autoridades, que llegaron con equipos pesados y de inmediato iniciaron la operación destruyendo toda la parte frontal de la plaza de los chinos.

Publicidad

Inversionistas afirman que tenían permisos

Según se informó, los inversionistas tenían los permisos correspondientes, para construir la edificación, por lo que no se sabe exactamente cuales motivos provocaron la acción de las autoridades.

Cierre de comercios chinos

Las autoridades dominicanas redoblan el cierre de establecimientos comerciales de capital chino que incumplen las normas nacionales, en una ofensiva que ha revelado irregularidades fiscales, laborales, sanitarias y de seguridad estructural, además de operaciones industriales sin los permisos correspondientes.

Pro Consumidor dispuso la clausura temporal de seis establecimientos en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede su cierre.

Publicidad

De acuerdo con reportes, los cierres reposponen a qu detectaron infracciones relacionadas con la comercialización de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores.







Obras Públicas ejecuta plan de ordenamiento vial en la autopista Duarte

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aclaró que la intervención en la plaza One Mall, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en Los Alcarrizos, forma parte de un plan integral de ordenamiento vial dirigido a retirar estructuras que, según la institución, ocupan ilegalmente espacios correspondientes al derecho de vía.

La entidad explicó que el operativo no constituye una acción aislada, sino que contempla intervenciones en distintos puntos de la autopista Duarte para recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Entre las estructuras intervenidas este miércoles figuran:

Plaza One Mall, Los Alcarrizos: desmonte de estructuras en el kilómetro 17, atribuido por las autoridades al incumplimiento de disposiciones previas.

Plaza Yanzi, Villa Altagracia: demolición de una pared perimetral.

Plaza Turey, San José del Puerto: demolición de una pared perimetral.

Plaza del Chivo, Sabana del Puerto: intervención de estructuras ubicadas en el área.

El ministerio precisó que los trabajos fueron ejecutados a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol) y la Comisión de Apoyo a la Seguridad Vial (Codevial), como parte de las acciones para liberar espacios ocupados irregularmente en diferentes tramos de la carretera.

Finalmente, Obras Públicas exhortó a comerciantes y residentes de las zonas intervenidas a respetar las notificaciones emitidas por las autoridades y evitar la construcción de edificaciones en terrenos de dominio público destinados a garantizar el libre tránsito y la seguridad vial.

Por Donald Troncoso