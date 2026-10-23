Despliegan operativo en Santiago tras muerte a tiros de agente del Dicrim

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Despliegan amplio operativo policial en el distrito municipal de La Canela, en Santiago, para localizar a los responsables de la muerte a tiros de un agente de la Policía Nacional, ocurrida a plena luz del día.
Se trata de José Ramón Henríquez Mejía, de 29 años, miembro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
El operativo estuvo encabezado por el general Jesús Tejada Tejada, director regional, junto a oficiales de distintos departamentos policiales. Los agentes recorrieron varios puntos de la demarcación para localizar a los involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.
En relación con el caso, un adolescente señalado por su presunta vinculación con el homicidio se entregó en la sede de la Dirección Regional Cibao Central. El menor presenta laceraciones en el rostro y, según las informaciones disponibles, se le colocará a disposición de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de otra persona que presuntamente acompañaba al adolescente y que habría escapado tras el tiroteo.
El hecho ocurrió en una esquina próxima al centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en la entrada hacia la gallera Parache.
De acuerdo con versiones preliminares, una discusión habría precedido a los disparos. Las autoridades investigan cómo se desarrolló el incidente y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.
El despliegue policial se realizó bajo un marcado hermetismo. Los oficiales presentes ofrecieron pocos detalles sobre los avances de la investigación y las acciones para localizar a la persona que permanece prófuga.
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