Despliegan operativo en Santiago tras muerte a tiros de agente del Dicrim

Despliegan amplio operativo policial en el distrito municipal de La Canela, en Santiago, para localizar a los responsables de la muerte a tiros de un agente de la Policía Nacional, ocurrida a plena luz del día.

Se trata de José Ramón Henríquez Mejía, de 29 años, miembro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El operativo estuvo encabezado por el general Jesús Tejada Tejada, director regional, junto a oficiales de distintos departamentos policiales. Los agentes recorrieron varios puntos de la demarcación para localizar a los involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.

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En relación con el caso, un adolescente señalado por su presunta vinculación con el homicidio se entregó en la sede de la Dirección Regional Cibao Central. El menor presenta laceraciones en el rostro y, según las informaciones disponibles, se le colocará a disposición de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.