Tensión en Nagua por desaparición del joven Anderson Rodríguez desata protestas

La situación escaló cuando unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para despejar la carretera. Durante los incidentes, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud congregada en la autovía. Los manifestantes denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública y reclamaron que la misma energía desplegada para reprimir la protesta debería ser utilizada para dar con el paradero de Anderson Rodríguez.

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Momentos de tensión y reclamo de justicia

El ambiente se tornó aún más álgido cuando familiares y allegados del desaparecido encararon a los agentes policiales, acusándolos de encubrir la situación y exigiendo justicia de manera enérgica. En medio de los disturbios, se reportaron momentos de altercados y un denso tapón vehicular que afectó significativamente el tránsito en la autovía del Nordeste.

Los comunitarios advirtieron que mantendrán sus reclamos y movilizaciones de manera firme hasta obtener una respuesta clara sobre el paradero de Anderson Rodríguez.