Tensión en Nagua por desaparición del joven Anderson Rodríguez desata protestas

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NAGUA.—Una jornada de protesta pacífica convocada por comunitarios y familiares en la autovía del Nordeste, en demanda del esclarecimiento y aparición del joven Anderson Rodríguez —quien cumple 15 días desaparecido—, degeneró este martes en momentos de alta tensión, forcejeos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional.
Desde tempranas horas, los manifestantes marcharon por la zona exigiendo respuestas a las autoridades, a quienes calificaron de «incompetentes» ante la falta de avances en la investigación sobre el paradero del joven. Ante la ausencia de una solución, los protestantes procedieron a obstaculizar el tránsito vehicular utilizando vehículos pesados y camiones en la referida vía.
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La situación escaló cuando unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para despejar la carretera. Durante los incidentes, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud congregada en la autovía. Los manifestantes denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública y reclamaron que la misma energía desplegada para reprimir la protesta debería ser utilizada para dar con el paradero de Anderson Rodríguez.
Momentos de tensión y reclamo de justicia
El ambiente se tornó aún más álgido cuando familiares y allegados del desaparecido encararon a los agentes policiales, acusándolos de encubrir la situación y exigiendo justicia de manera enérgica. En medio de los disturbios, se reportaron momentos de altercados y un denso tapón vehicular que afectó significativamente el tránsito en la autovía del Nordeste.
Los comunitarios advirtieron que mantendrán sus reclamos y movilizaciones de manera firme hasta obtener una respuesta clara sobre el paradero de Anderson Rodríguez.
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