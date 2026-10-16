Guanchy Comprés exige terminar techado deportivo paralizado en Juan López, Moca

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Moca.– El activista social y dirigente del grupo popular Los Peregrinos de Moca, Guanchy Comprés, reclamó a las autoridades que concluyan el techado deportivo del distrito municipal de Juan López. Denunció que los trabajos comenzaron hace cinco años y la obra aún permanece inconclusa.
Comprés señaló que la paralización del proyecto ha dejado a los jóvenes de la comunidad sin una instalación adecuada para practicar baloncesto y voleibol.
“Cinco años que los jóvenes que jugaban baloncesto, jugaban voleibol, en este momento no cuentan con una instalación deportiva”, expresó el dirigente comunitario.
Notas relacionadas
El activista llamó a las autoridades responsables a retomar los trabajos. Asimismo, completar la infraestructura, cuya terminación se considera importante para el desarrollo deportivo y las actividades comunitarias.
Además, reclamó que se informe sobre el estado actual del proyecto. También se establezca una fecha para concluir y entregar la instalación a los residentes de Juan López.
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