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Guanchy Comprés exige terminar techado deportivo paralizado en Juan López, Moca

El dirigente comunitario Guanchy Comprés denunció que el techado deportivo de Juan López, en Moca, permanece inconcluso cinco años después del inicio de los trabajos. Advirtió que los jóvenes no cuentan con un espacio adecuado para practicar baloncesto y voleibol.

Marianny Valdez
Guanchy Comprés denuncia que el techado deportivo del distrito municipal de Juan López, en Moca, permanece inconcluso cinco años después del inicio de los trabajos.
Guanchy Comprés reclamó a las autoridades que retomen y concluyan la construcción del techado deportivo de Juan López, en Moca, para beneficio de los jóvenes de la comunidad.
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Moca.– El activista social y dirigente del grupo popular Los Peregrinos de Moca, Guanchy Comprés, reclamó a las autoridades que concluyan el techado deportivo del distrito municipal de Juan López. Denunció que los trabajos comenzaron hace cinco años y la obra aún permanece inconclusa.

Comprés señaló que la paralización del proyecto ha dejado a los jóvenes de la comunidad sin una instalación adecuada para practicar baloncesto y voleibol.

“Cinco años que los jóvenes que jugaban baloncesto, jugaban voleibol, en este momento no cuentan con una instalación deportiva”, expresó el dirigente comunitario.

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El activista llamó a las autoridades responsables a retomar los trabajos. Asimismo, completar la infraestructura, cuya terminación se considera importante para el desarrollo deportivo y las actividades comunitarias.

Además, reclamó que se informe sobre el estado actual del proyecto. También se establezca una fecha para concluir y entregar la instalación a los residentes de Juan López.

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ETIQUETAS:InfraestructuraComunidadesDirigente comunitarioobra inconclusaparalización del proyecto
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