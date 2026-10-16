Guanchy Comprés exige terminar techado deportivo paralizado en Juan López, Moca

Moca.– El activista social y dirigente del grupo popular Los Peregrinos de Moca, Guanchy Comprés, reclamó a las autoridades que concluyan el techado deportivo del distrito municipal de Juan López. Denunció que los trabajos comenzaron hace cinco años y la obra aún permanece inconclusa.

Comprés señaló que la paralización del proyecto ha dejado a los jóvenes de la comunidad sin una instalación adecuada para practicar baloncesto y voleibol.