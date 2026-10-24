Comunitarios denuncian presunta apropiación de edificio estatal en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. Representantes de las juntas de vecinos de Rincón, Cristo Rey, Cardenal Sancha y La Confluencia, junto a más de 40 presidentes de juntas de vecinos de distintos sectores de Jarabacoa, protestaron frente a un edificio comunitario construido por el Estado durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

Los manifestantes denunciaron que una persona se ha apropiado ilegalmente del inmueble, ubicado en la avenida General Norberto Riburcio de ese municipio.

De acuerdo con los comunitarios, el inmueble fue entregado a la Junta de Vecinos de Rincón, INC., y a la Junta de Desarrollo Comunitario de Jarabacoa, INC., con una participación del 50 % de la propiedad para cada organización.

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Sin embargo, denunciaron que Rina Shon, hija de quien dirigía una de las entidades comunitarias, presuntamente se habría apropiado del uso de todo el edificio. La misma impide que la otra organización disponga del espacio que le corresponde.

Esta situación ha generado inconformidad entre representantes comunitarios, quienes reclaman la intervención de las autoridades competentes.

Raúl Canela, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Jarabacoa, solicitó la intervención de las instituciones correspondientes. Esto, para que se investigue la situación y se garantice que el inmueble cumpla con su propósito original en beneficio de la comunidad.