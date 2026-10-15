Delincuentes despojan de su celular un hombre sentado en un colmado de Santiago

Santiago.– Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta despojaron de su teléfono celular a un ciudadano que se encontraba sentado en un colmado del ensanche Espaillat, en esta ciudad.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la calle 4, esquina calle 12, según la información difundida.

Hasta el momento, no se ha precisado si los individuos utilizaron armas durante el asalto ni si la víctima sufrió lesiones.