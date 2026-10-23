Yamasá llora a cinco de sus habitantes tras tragedia en la Circunvalación

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La comunidad de Los Botados, en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, atraviesa momentos de tristeza tras la muerte de cinco de sus habitantes en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la Circunvalación de Santo Domingo.
Como muestra de solidaridad con los familiares de las víctimas, la Junta Municipal de Los Botados declaró tres días de duelo institucional. Esto, mediante la Resolución núm. 07/2026, aprobada por su Concejo de Vocales.
La disposición establece que el duelo comenzará el lunes 26 de octubre y se extenderá durante tres días. Durante ese período, la bandera de la institución permanecerá a media asta en sus instalaciones.
Las cinco personas fallecieron en el choque entre dos vehículos.
Entre las víctimas figura Leiny Pérez, de 30 años, agente de la Policía Nacional que estaba embarazada y se dirigía a su lugar de trabajo en el área de Operaciones Especiales de esa institución.
También fallecieron Miredys de la Cruz, Eddy Francisco González de Paula, Aneudy Severino y otra persona conocida como Mito.
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Ayuntamiento ofrece apoyo a los familiares
El director de la Junta Municipal de Los Botados, Juan de León Custodio, acompañado de regidores de esa demarcación, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.
El funcionario informó que la institución puso a disposición de los afectados el carro fúnebre municipal. Asimismo, ofreció otras ayudas dentro de sus posibilidades para acompañarlos ante la pérdida.
La declaración de duelo constituye una expresión institucional de solidaridad con las familias y los residentes de la comunidad, afectados por la muerte de cinco personas en un mismo accidente.
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