Santiago coordina acciones para responder ante un posible terremoto

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El senador Daniel Rivera llamó a coordinar una respuesta multisectorial ante un posible terremoto y advirtió que Santiago debe prepararse para proteger vidas y bienes.
Rivera encabezó, junto a la Gobernación Provincial, la mesa técnica “Santiago Alerta 2026”, que reunió a instituciones de emergencia, salud, seguridad y evaluación de infraestructuras.
La jornada busca establecer una hoja de ruta y mantener reuniones periódicas para organizar las acciones de prevención y respuesta ante un eventual sismo en Santiago y el resto de la provincia.
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Por su parte, la gobernadora Rosa Santos pidió a las alcaldías detener las construcciones en zonas próximas a la falla Septentrional. Asimismo, orientar el crecimiento urbano hacia áreas más seguras.
Durante el encuentro, los participantes propusieron evaluar las edificaciones gubernamentales antiguas y coordinar acciones con ingenieros y constructores para reducir los riesgos sísmicos.
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