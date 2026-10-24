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Santiago coordina acciones para responder ante un posible terremoto

El senador Daniel Rivera encabezó la mesa técnica “Santiago Alerta 2026” para coordinar acciones ante un posible terremoto. La gobernadora Rosa Santos pidió frenar construcciones próximas a la falla Septentrional y promover el crecimiento urbano en zonas más seguras.

Marianny Valdez
Reunión de autoridades e instituciones para coordinar la prevención y respuesta ante un posible terremoto en Santiago.
Daniel Rivera encabezó la mesa técnica “Santiago Alerta 2026” para coordinar acciones de prevención y respuesta ante un posible terremoto.
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El senador Daniel Rivera llamó a coordinar una respuesta multisectorial ante un posible terremoto y advirtió que Santiago debe prepararse para proteger vidas y bienes.

Rivera encabezó, junto a la Gobernación Provincial, la mesa técnica “Santiago Alerta 2026”, que reunió a instituciones de emergencia, salud, seguridad y evaluación de infraestructuras.

La jornada busca establecer una hoja de ruta y mantener reuniones periódicas para organizar las acciones de prevención y respuesta ante un eventual sismo en Santiago y el resto de la provincia.

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Por su parte, la gobernadora Rosa Santos pidió a las alcaldías detener las construcciones en zonas próximas a la falla Septentrional. Asimismo, orientar el crecimiento urbano hacia áreas más seguras.

Durante el encuentro, los participantes propusieron evaluar las edificaciones gubernamentales antiguas y coordinar acciones con ingenieros y constructores para reducir los riesgos sísmicos.

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ETIQUETAS:TerremotoDaniel RiveraComunidadesfalla Septentrional
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