Santiago coordina acciones para responder ante un posible terremoto

El senador Daniel Rivera llamó a coordinar una respuesta multisectorial ante un posible terremoto y advirtió que Santiago debe prepararse para proteger vidas y bienes.

Rivera encabezó, junto a la Gobernación Provincial, la mesa técnica “Santiago Alerta 2026”, que reunió a instituciones de emergencia, salud, seguridad y evaluación de infraestructuras.

La jornada busca establecer una hoja de ruta y mantener reuniones periódicas para organizar las acciones de prevención y respuesta ante un eventual sismo en Santiago y el resto de la provincia.