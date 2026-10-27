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Dan hasta el martes para demoler pared construida junto al río Verdún

La Dirección de Medioambiente en Sabaneta de Yásica, Puerto Plata, dio plazo hasta este martes para demoler una pared levantada junto al río Verdún. La institución indicó que la obra carece de los permisos correspondientes y está dentro de la franja de protección de 30 metros. En la zona, el INDRHI ejecuta trabajos de colocación de gaviones.

Marianny Valdez
Información sobre la orden de demolición de una pared junto al río Verdún, en Puerto Plata.
Medioambiente ordenó demoler una pared levantada junto al río Verdún, en Sabaneta de Yásica.
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La Dirección de Medioambiente del distrito municipal de Sabaneta de Yásica, en Puerto Plata, otorgó hasta este martes para demoler una pared construida durante el fin de semana en las proximidades del río Verdún, por carecer de los permisos correspondientes y encontrarse dentro de la franja de protección de 30 metros.

La construcción está ubicada en una zona donde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ejecuta trabajos de colocación de gaviones. Según las autoridades, la pared no cuenta con las autorizaciones requeridas.

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La institución informó que la propietaria del terreno se encuentra fuera del país y estuvo representada por su madre, Hilda Elena Martínez. A la misma se le comunicó la disposición y el plazo establecido para cumplirla.

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ETIQUETAS:INDRHIComunidadesgaviones
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