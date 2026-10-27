Dan hasta el martes para demoler pared construida junto al río Verdún

La Dirección de Medioambiente del distrito municipal de Sabaneta de Yásica, en Puerto Plata, otorgó hasta este martes para demoler una pared construida durante el fin de semana en las proximidades del río Verdún, por carecer de los permisos correspondientes y encontrarse dentro de la franja de protección de 30 metros.

La construcción está ubicada en una zona donde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ejecuta trabajos de colocación de gaviones. Según las autoridades, la pared no cuenta con las autorizaciones requeridas.