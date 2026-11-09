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Los habitantes de la zona fronteriza de Dajabón valoran como positivas las medidas de reforzamiento del patrullaje y la vigilancia dispuestas por el Ministerio de Defensa, ante la situación que atraviesa Haití y los operativos que realizan las fuerzas de supresión de pandillas en ese territorio.

Este lunes, la frontera norte del país amaneció con un despliegue de efectivos militares que recorren distintas calles y comunidades de la franja limítrofe. Los patrullajes cuentan con el apoyo de vehículos blindados, helicópteros y drones, mientras aeronaves militares sobrevuelan la zona.

Residentes respaldan la vigilancia

Ronny Robert, residente en Dajabón, consideró que el aumento de la vigilancia es evidente y destacó la presencia de aviones Super Tucano en el espacio fronterizo.

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«El contexto de la vigilancia y el apoyo es la presencia de aviones Super Tucano. Vemos cómo en este espacio hay una seguridad que se nota. Constantemente vemos aviones pasar, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha de la frontera», expresó.

En la misma línea, Nelson Roca, ciudadano de Dajabón, manifestó su respaldo a las medidas y señaló que durante los últimos días ha observado el sobrevuelo de varias aeronaves militares.

«Yo lo veo bien, porque todos estos días hemos notado que vienen dos y tres aviones, compadre, de guerra, y supuestamente tienen cámaras para detectar y ver al enemigo dondequiera que venga. O sea que esa frontera está segura. Tiene un cordón de militares de arriba abajo», afirmó.

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Por su parte, Blas Salazar también consideró que la frontera se encuentra bien resguardada y destacó la presencia de militares y aeronaves en las labores de vigilancia. A su juicio, el despliegue ofrece tranquilidad a los residentes de la zona.

«La frontera está bien resguardada. Aquí tenemos militares, aviones y helicópteros. Estamos bien por ese lado. Aquí se puede dormir tranquilo», expresó.

Alcalde pide presencia militar permanente

Las autoridades municipales también respaldan el reforzamiento de la seguridad. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, afirmó que la zona se mantiene tranquila y consideró importante que la presencia militar continúe de manera permanente.

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«La frontera está tranquila y lo más importante es que tenemos la presencia militar permanente. Aquí tenemos más de mil soldados en base. Nosotros pedimos que la Cuarta Brigada, que está en Mao, sea trasladada a Dajabón», manifestó.

Además de los vehículos blindados, visibles desde tempranas horas en distintos puntos de la frontera, se ha observado el sobrevuelo de aviones Super Tucano y helicópteros, así como la presencia de efectivos militares desplegados en tierra.

Los residentes consultados consideran que estas medidas deben mantenerse ante la situación de inseguridad que atraviesa Haití y la necesidad de garantizar la protección del territorio dominicano.

Por Ramón Medina.