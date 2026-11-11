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La Alcaldía de Dajabón anunció que pagará RD$2,000 a las personas que capturen vacas que deambulen sin control por las calles y avenidas del municipio, como parte de las medidas para enfrentar la presencia de animales sueltos en las vías públicas.

El alcalde Santiago Riverón informó que también entregarán RD$500 por cada chivo, ovejo, cerdo o caballo que sea capturado por los ciudadanos.

«Por cada vaca que sea traída al Ayuntamiento que esté deambulando en la calle nosotros le vamos a dar una recompensa de 2,000 pesos. En un fin de semana usted fácilmente apresa cinco vacas y usted podrá contar con 10,000 pesos», expresó a CDN el alcalde.

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La iniciativa responde a las constantes denuncias de residentes por la cantidad de animales que circulan sin supervisión de sus propietarios, situación que representa una preocupación para la comunidad.

Alcaldía anuncia multas de hasta RD$20,000 a propietarios de animales

Además del incentivo económico para quienes entreguen los animales, el alcalde Santiago Riverón advirtió que los propietarios enfrentarán sanciones económicas por permitir que estos permanezcan sin control en espacios públicos.

Según explicó, las multas oscilarán entre RD$10,000 y RD$20,000 o más, dependiendo de las circunstancias en que sean encontrados los animales, especialmente cuando invadan propiedades privadas o representen un peligro en las vías.

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¿Cuánto pagará la Alcaldía por cada animal capturado?

Las recompensas anunciadas por el Ayuntamiento de Dajabón serán las siguientes:

Vacas: RD$2,000 por cada animal capturado.

Caballos: RD$500 por cada animal capturado.

Chivos: RD$500 por cada animal capturado.

Ovejos: RD$500 por cada animal capturado.

Cerdos: RD$500 por cada animal capturado.

Riverón sostuvo que la medida busca responsabilizar a los propietarios del ganado y otros animales domésticos por su adecuada supervisión, así como evitar que continúen circulando libremente por calles y avenidas.

El ejecutivo municipal aseguró que las disposiciones comenzarán a aplicarse de inmediato e invitó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades.

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No obstante, no precisó los procedimientos de seguridad que deberán seguir las personas interesadas en capturar los animales ni los mecanismos establecidos para su traslado y entrega al Ayuntamiento.

Tampoco detalló las condiciones de custodia de los animales retenidos ni el procedimiento que deberán cumplir sus propietarios para recuperarlos.

Animales sueltos representan un riesgo para la seguridad vial

La presencia de animales de gran tamaño en las vías públicas constituye un riesgo para la circulación vehicular, especialmente durante la noche o en tramos con iluminación limitada.

Una vaca o un caballo que irrumpa inesperadamente en una carretera puede provocar maniobras bruscas de los conductores, colisiones y accidentes con consecuencias graves.

Los animales de menor tamaño también pueden ocasionar incidentes cuando atraviesan las calles de manera imprevista o permanecen en zonas de circulación.

Además de los riesgos viales, la entrada de ganado y otros animales a propiedades privadas puede ocasionar daños a cultivos, jardines, cercas y otras instalaciones.

En ese contexto, las autoridades municipales buscan reforzar la responsabilidad de los propietarios y reducir las situaciones que afectan la movilidad y la convivencia ciudadana.

¿Qué establece la legislación dominicana sobre los animales sueltos?

En República Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece competencias de los ayuntamientos relacionadas con el ordenamiento de los espacios públicos, la convivencia ciudadana y la gestión de servicios municipales.

Asimismo, la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable establece disposiciones generales para la protección y el trato adecuado de los animales.

La aplicación de medidas municipales para controlar animales sueltos debe realizarse respetando las disposiciones legales correspondientes, la seguridad de las personas y el bienestar de los animales.

Aunque la Alcaldía de Dajabón anunció recompensas económicas para incentivar la colaboración ciudadana, la captura de ganado puede representar riesgos físicos para personas sin experiencia en el manejo de estos animales.

Por ello, resulta importante que las autoridades definan y comuniquen protocolos para evitar lesiones, garantizar un traslado adecuado y prevenir situaciones de maltrato.

La iniciativa anunciada por Riverón pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de vigilancia y control sobre los animales que permanecen en las vías públicas, así como de reforzar las obligaciones de sus propietarios.

Hasta el momento, no se han informado cifras oficiales sobre la cantidad de animales que deambulan por las calles de Dajabón ni sobre el presupuesto destinado al pago de las recompensas.

Por Ramón Medina