DAEH inaugura base operativa en La Altagracia; suma cuatro en 2026

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LA ALTAGRACIA, RD. – La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) inauguró este viernes una nueva base operativa en la provincia La Altagracia. La obra forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar la atención extrahospitalaria y las condiciones laborales de sus colaboradores.
Al encabezar el acto, el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, explicó que la obra forma parte del programa Base Digna. Esta iniciativa busca ofrecer espacios adecuados al personal y mejorar la capacidad de respuesta de la institución en todo el territorio nacional.
“Esta base operativa es un ejemplo para el país, este es el interés del presidente Luis Abinader, que todos los servicios de emergencia lleguen oportunamente a todos los dominicanos”, indicó.
Asimismo, Méndez García agradeció el respaldo de las autoridades provinciales e instó a los colaboradores a cuidar las nuevas instalaciones y los recursos disponibles. También les pidió mantener su compromiso y vocación de servicio.
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Nueva base operativa
Durante la actividad, el funcionario recordó las condiciones en que encontró al personal al inicio de su gestión. Aunque los colaboradores de esta base no contaban con espacios adecuados para realizar sus labores, mantuvieron la atención a toda la provincia. Con ello demostraron su entrega y vocación de servicio.
Capacidad de atención
La nueva base operativa, ubicada en la zona este del país, cuenta con 21 unidades prehospitalarias y seis destinadas al traslado interhospitalario. Desde esta provincia, el personal atiende aproximadamente 1,700 casos mensuales, con un tiempo promedio de respuesta de 15 minutos.
Durante el acto también participaron el doctor Joan Martínez, coordinador provincial de la DAEH, y el vicealcalde de Higüey, Pablo Ávila. En ese escenario, el director de la entidad anunció que en los próximos días entregarán las bases operativas de Barahona, Santiago y Hato Mayor. Además, informó que otras dependencias siguen en proceso de remodelación.
La bendición de las nuevas instalaciones estuvo a cargo del sacerdote Ángel de la Rosa. También asistieron el diputado Jorge Tavares; Andry Medina, en representación de la gobernadora civil de La Altagracia; y Polonio Morillo, en representación del senador provincial, junto a otras autoridades y personalidades de la región.
Otras bases entregadas
En lo que va de 2026, la DAEH ha entregado cuatro bases operativas, incluida la de La Altagracia. Las otras tres corresponden a las provincias Pedernales, Monte Cristi y Sánchez Ramírez.
En estas instalaciones, la institución remodeló la infraestructura y acondicionó los espacios de descanso del personal. También habilitó nuevas áreas para almacenar suministros médicos y realizar la higienización de las unidades.
Con el programa Base Digna, la DAEH busca mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores y fortalecer la atención ante emergencias médicas en todo el país.
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