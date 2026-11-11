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San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, RD.– Un hecho violento ocurrido durante la celebración de un cumpleaños dejó como resultado una persona fallecida y otras cuatro heridas en el sector de Lemba, municipio de San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

Según informaciones preliminares, varios individuos llegaron al lugar a bordo de motocicletas tipo palometa, similares a las utilizadas por agentes policiales. Presuntamente, vestían uniformes e insignias de organismos como la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y el de la Dirección Central de Investigación Criminales (DICRIM).

De acuerdo con los datos recibidos, los individuos habrían intentado despojar de cadenas y guillos a las personas que se encontraban en la celebración, originándose el lamentable hecho.

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Hasta el momento, se espera que las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre lo ocurrido y la identidad de las víctimas.

Otro hecho violento

Dos hombres resultaron heridos con armas blancas durante un presunto atraco ocurrido en el Cruce de Las Palomas, en el municipio de Licey al Medio, provincia Santiago.

Los afectados fueron identificados como Daniel, conocido como «Calamardo», y Freddy, apodado «Hueso», quienes habrían sido interceptados por dos individuos que los atacaron con armas blancas y les ocasionaron varias heridas.

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De acuerdo con las versiones recibidas, los presuntos agresores habrían salido de un centro de diversión de la zona antes de cometer el ataque. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los dos hombres ni sobre posibles detenciones relacionadas con el hecho.

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Feminicidio

Cuatro hijos quedaron sin su madre tras un feminicidio-suicidio ocurrido este martes en la comunidad de Villa Liberación, en La Otra Banda, al suroeste de Santiago, donde una mujer de 38 años murió tras ser atacada presuntamente por su expareja.

La víctima fue identificada como Alexandra Josefina Santos, quien, según testimonios, acababa de regresar a su vivienda luego de presentar una denuncia por amenazas contra su expareja cuando habría sido atacada con un arma blanca.