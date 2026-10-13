Cuatro hombres requeridos por homicidio se entregan a la Policía Nacional

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Cuatro hombres requeridos por las autoridades por su presunta vinculación con distintos hechos de homicidio se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional, en procedimientos realizados en La Vega, Neyba, provincia Bahoruco, y San Juan de la Maguana.
En La Vega, se entregaron Pedro Luis Henríquez Peña, alias Pedrito, de 30 años, y George Andy Herrera Núñez, alias Dany Pepa, de 34. Estos acudieron junto a su representante legal tras el asedio policial desplegado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación.
A ambos se les buscaba mediante la orden de arresto núm. 2025-AJ0043268, del 7 de julio de 2025, por su vinculación con la muerte de Ariel de Jesús Bueno Díaz. Misma, ocurrida el 2 de julio de ese año en la autopista Duarte, kilómetro 20, en La Vega.
Notas relacionadas
En Neyba, las autoridades recibieron la entrega de Reino González Cuello, presentado por sus familiares y su representante legal. A este se le requería mediante la orden de arresto núm. 590-2026-SAJ-00356, por su presunta vinculación con la muerte por heridas de arma de fuego de Cabeza Setobe, de nacionalidad haitiana, en un hecho ocurrido el pasado 14 de agosto.
Asimismo, en San Juan de la Maguana, Ronny Paniagua Vicioso se entregó el lunes 12 de octubre ante la Subdirección de Investigación (Dicrim). Se le requería mediante la orden de arresto núm. 2073/2025 por su presunta vinculación con la muerte por arma de fuego de Juan Eliezer García Payán, ocurrida el 9 de diciembre de 2025 en esa ciudad.
Los cuatro hombres quedaron bajo el control de las autoridades correspondientes y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales pertinentes.
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