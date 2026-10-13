Cuatro hombres requeridos por homicidio se entregan a la Policía Nacional

Cuatro hombres requeridos por las autoridades por su presunta vinculación con distintos hechos de homicidio se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional, en procedimientos realizados en La Vega, Neyba, provincia Bahoruco, y San Juan de la Maguana.

En La Vega, se entregaron Pedro Luis Henríquez Peña, alias Pedrito, de 30 años, y George Andy Herrera Núñez, alias Dany Pepa, de 34. Estos acudieron junto a su representante legal tras el asedio policial desplegado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación.

A ambos se les buscaba mediante la orden de arresto núm. 2025-AJ0043268, del 7 de julio de 2025, por su vinculación con la muerte de Ariel de Jesús Bueno Díaz. Misma, ocurrida el 2 de julio de ese año en la autopista Duarte, kilómetro 20, en La Vega.