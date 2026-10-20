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Trabajos de Coraasan afectarán servicio de agua en varios sectores de Santiago

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) sustituirá una válvula averiada en una tubería matriz de 28 pulgadas, cuya falla ha reducido más del 40 % el suministro de agua potable hacia varios sectores. Los trabajos se realizarán de forma continua cerca de la avenida Estrella Sadhalá. Durante la intervención, cerrarán el carril norte-sur de la carretera Luperón y recomendarán rutas alternas.

Marianny Valdez
Trabajos anunciados por Coraasan para sustituir una válvula averiada en una tubería matriz de 28 pulgadas, ubicada en la carretera Luperón, cerca de la avenida Estrella Sadhalá.
Coraasan sustituirá una válvula averiada en una tubería matriz de 28 pulgadas para recuperar la capacidad de distribución de agua potable en Santiago.
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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) sustituirá una válvula averiada en una tubería matriz de 28 pulgadas, ubicada en la carretera Luperón, próximo a la intersección con la avenida Estrella Sadhalá, debido a una reducción de más del 40 % en el suministro de agua potable hacia varios sectores de Santiago.

La institución explicó que la válvula había dejado de funcionar a su capacidad habitual. Esto provocó deficiencias en la distribución del servicio, especialmente en las zonas que dependen de este sistema para el abastecimiento de agua.

Los trabajos se realizarán por instrucciones del director general de Coraasan, Andrés Cueto. Se extenderán de manera continua hasta completar la sustitución de la pieza, con el objetivo de restablecer la capacidad de conducción. Asimismo, mejorar la regularidad del servicio en Gurabo y otras comunidades.

Durante la intervención, las autoridades cerrarán el carril en dirección norte-sur de la carretera Luperón, cerca de la avenida Estrella Sadhalá. Por esta razón, Coraasan recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas las calles Proyecto y Hucho Álvarez.

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La institución informó que los trabajos afectarán el suministro de agua potable en los sectores Los Ciruelitos, Los Reyes, Los Salados, Las Américas, Las Colinas, Tierra Alta, Cerro Alto, Buena Vista, Padre Las Casas, carretera Luperón, Los Rieles y Tigaiga, así como en los kilómetros 7 y 8 de Gurabo y zonas aledañas.

Coraasan reiteró su compromiso de ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura hidráulica. Asimismo, mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en Santiago.

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ETIQUETAS:Agua potableCORAASANComunidades
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