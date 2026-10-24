Restablecen agua en sectores de Santiago y reabren carril de la Luperón

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Restablecen el servicio de agua potable en varios sectores de Santiago y habilitan el carril intervenido en la carretera Luperón, próximo a la avenida Estrella Sadhalá, tras concluir la instalación de una válvula en una tubería matriz de 28 pulgadas.
Así lo informó la dirección de Coraasan mediante un comunicado, en el que explicó que los trabajos buscan mejorar las condiciones operativas del sistema que abastece la zona de Gurabo.
Según la institución, el suministro quedó restablecido en los sectores Los Ciruelitos, Los Reyes, Los Salados. También Las Américas, Las Colinas, Tierra Alta, Cerro Alto, Buena Vista, Padre Las Casas, Los Rieles y Tigaiga, entre otras comunidades.
Notas relacionadas
Mientras tanto, el tránsito por el carril intervenido queó reabierto luego de que las lluvias retrasaran la conclusión de los trabajos.
El director de Coraasan, Andrés Cueto, destacó que las brigadas trabajaron en jornada extendida. Agradeció la paciencia de los residentes y conductores afectados por la intervención.
Te puede interesar
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
- Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones