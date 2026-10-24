Restablecen agua en sectores de Santiago y reabren carril de la Luperón

Restablecen el servicio de agua potable en varios sectores de Santiago y habilitan el carril intervenido en la carretera Luperón, próximo a la avenida Estrella Sadhalá, tras concluir la instalación de una válvula en una tubería matriz de 28 pulgadas.

Así lo informó la dirección de Coraasan mediante un comunicado, en el que explicó que los trabajos buscan mejorar las condiciones operativas del sistema que abastece la zona de Gurabo.

Según la institución, el suministro quedó restablecido en los sectores Los Ciruelitos, Los Reyes, Los Salados. También Las Américas, Las Colinas, Tierra Alta, Cerro Alto, Buena Vista, Padre Las Casas, Los Rieles y Tigaiga, entre otras comunidades.