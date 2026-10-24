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Restablecen agua en sectores de Santiago y reabren carril de la Luperón

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) restableció el servicio de agua potable en varios sectores y reabrió el carril intervenido en la carretera Luperón, próximo a la avenida Estrella Sadhalá. Los trabajos incluyeron la instalación de una válvula en una tubería matriz de 28 pulgadas.

Marianny Valdez
Restablecimiento del servicio de agua potable en sectores de Santiago tras la instalación de una válvula de 28 pulgadas.
Coraasan restableció el suministro de agua potable en varios sectores de Santiago tras instalar una válvula en una tubería matriz.
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Restablecen el servicio de agua potable en varios sectores de Santiago y habilitan el carril intervenido en la carretera Luperón, próximo a la avenida Estrella Sadhalá, tras concluir la instalación de una válvula en una tubería matriz de 28 pulgadas.

Así lo informó la dirección de Coraasan mediante un comunicado, en el que explicó que los trabajos buscan mejorar las condiciones operativas del sistema que abastece la zona de Gurabo.

Según la institución, el suministro quedó restablecido en los sectores Los Ciruelitos, Los Reyes, Los Salados. También Las Américas, Las Colinas, Tierra Alta, Cerro Alto, Buena Vista, Padre Las Casas, Los Rieles y Tigaiga, entre otras comunidades.

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Mientras tanto, el tránsito por el carril intervenido queó reabierto luego de que las lluvias retrasaran la conclusión de los trabajos.

El director de Coraasan, Andrés Cueto, destacó que las brigadas trabajaron en jornada extendida. Agradeció la paciencia de los residentes y conductores afectados por la intervención.

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ETIQUETAS:Agua potableCORAASANComunidadesAndrés Cueto
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