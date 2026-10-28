Coraasan concluye reparación de tubería afectó suministro de agua en Santiago

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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) concluyó los trabajos de reparación de una tubería de 24 pulgadas cuya avería afectó el suministro de agua potable en sectores del suroeste de la ciudad.
Las labores se realizaron en los sectores Las Mercedes y La Altagracia de Pastor, en Bella Vista, donde las brigadas trabajaron durante jornadas extendidas para corregir la avería, pese a las lluvias registradas.
El director de Acueductos de Coraasan, Elwin Rodríguez, informó que el servicio se reestableserá de manera paulatina en las comunidades afectadas. Entre ellas, Pastor, La Yagüita de Pastor, el proyecto habitacional Las Charcas, Las Mercedes, La Altagracia y zonas aledañas.
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Rodríguez explicó que los trabajos permitieron reparar la tubería de fibra de vidrio. Destacó el esfuerzo del personal para concluir las labores y recuperar el suministro de agua potable.
Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios durante la intervención y aseguró que la institución continúa trabajando para mejorar la continuidad del servicio en Santiago.
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