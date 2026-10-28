 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Coraasan concluye reparación de tubería afectó suministro de agua en Santiago

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) concluyó la reparación de una tubería de fibra de vidrio de 24 pulgadas en Bella Vista. La avería afectó el suministro de agua potable en varios sectores del suroeste de Santiago. La institución informó que el servicio se restablecerá de manera paulatina.

Marianny Valdez
Reparación de una tubería de 24 pulgadas por parte de Coraasan en Santiago.
Coraasan concluyó los trabajos de reparación de una tubería de 24 pulgadas en Bella Vista, Santiago.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) concluyó los trabajos de reparación de una tubería de 24 pulgadas cuya avería afectó el suministro de agua potable en sectores del suroeste de la ciudad.

Las labores se realizaron en los sectores Las Mercedes y La Altagracia de Pastor, en Bella Vista, donde las brigadas trabajaron durante jornadas extendidas para corregir la avería, pese a las lluvias registradas.

El director de Acueductos de Coraasan, Elwin Rodríguez, informó que el servicio se reestableserá de manera paulatina en las comunidades afectadas. Entre ellas, Pastor, La Yagüita de Pastor, el proyecto habitacional Las Charcas, Las Mercedes, La Altagracia y zonas aledañas.

Notas relacionadas

Rodríguez explicó que los trabajos permitieron reparar la tubería de fibra de vidrio. Destacó el esfuerzo del personal para concluir las labores y recuperar el suministro de agua potable.

Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios durante la intervención y aseguró que la institución continúa trabajando para mejorar la continuidad del servicio en Santiago.

Te puede interesar

  1. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  2. RegionalesMotociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
  3. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  4. RegionalesResidentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
  5. RegionalesSantiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:acueductoCORAASANComunidades
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS