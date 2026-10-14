Coraasan instala paneles solares para reducir costos eléctricos en Santiago

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Santiago.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) continúa fortaleciendo su sistema eléctrico en las infraestructuras de agua potable, para reducir los costos asociados a la factura energética de la institución.
Los trabajos incluyen la toma de captación Pastor, en la cual se está instalando un sistema de paneles solares con una capacidad de 410 kilovatios (KW). Esta iniciativa permitirá aprovechar energía limpia y contribuir al ahorro en el consumo eléctrico de esta estación.
El director general de Coraasan, Ing. Andrés Cueto, señaló que este proyecto se suma al parque solar fotovoltaico de un megavatio (1 MW). Este abastecerá la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafey, el cual presenta un avance de un 89 %.
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Indicó, además, que con estos trabajos la institución producirá energía 100 % renovable a partir de los sistemas instalados en distintas instalaciones estratégicas. Entre ellas figuran La Barranquita, Las Charcas, el pozo de Los Cocos de San Francisco de Jacagua. También las estaciones de bombeo Cerro Alto, Barranquita-UASD y López.
También se incluyen la estación de bombeo de aguas residuales La Otra Banda, las tomas de Pastor y Puñal, así como la planta de tratamiento de aguas residuales de Cienfuegos, entre otras.
Con estos proyectos, Coraasan impulsa la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la modernización de sus infraestructuras. Para ello, incorpora soluciones que optimizan los recursos. Asimismo, contribuyen a garantizar la continuidad y calidad de los servicios que ofrece a la población de Santiago.
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