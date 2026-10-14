Coraasan instala paneles solares para reducir costos eléctricos en Santiago

Santiago.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) continúa fortaleciendo su sistema eléctrico en las infraestructuras de agua potable, para reducir los costos asociados a la factura energética de la institución.

Los trabajos incluyen la toma de captación Pastor, en la cual se está instalando un sistema de paneles solares con una capacidad de 410 kilovatios (KW). Esta iniciativa permitirá aprovechar energía limpia y contribuir al ahorro en el consumo eléctrico de esta estación.

El director general de Coraasan, Ing. Andrés Cueto, señaló que este proyecto se suma al parque solar fotovoltaico de un megavatio (1 MW). Este abastecerá la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafey, el cual presenta un avance de un 89 %.