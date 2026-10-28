Cooperativa San José entrega 25 computadoras al Politécnico Canadá

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La Cooperativa San José entregó 25 computadoras y otros equipos tecnológicos al laboratorio de informática del Politécnico Canadá, ubicado en San José de las Matas, Santiago, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje digital de los estudiantes.
La donación incluye computadoras completas con licencias oficiales de Windows y Microsoft Office, una impresora multifuncional con escáner y un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).
Con este aporte, decenas de estudiantes podrán realizar sus prácticas en mejores condiciones. También desarrollar habilidades tecnológicas necesarias para continuar sus estudios y prepararse para el mercado laboral.
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La entrega se realizó en el marco del Mes del Cooperativismo Dominicano y responde al principio de interés por la comunidad, mediante el apoyo a la educación y la formación de los jóvenes.
El acto contó con la participación de la directora del centro educativo, Margarita Rodríguez; miembros del equipo de gestión; docentes del área de informática; Gladys Baldera, técnica nacional de participación comunitaria, e integrantes del distrito escolar.
En representación de la Cooperativa San José estuvieron presentes Piero Espinal, presidente del Consejo de Administración, y Melvin Liberato, director de Tecnología de la Información (TI).
Durante la actividad, Rodríguez agradeció el respaldo que la cooperativa ha brindado al centro educativo. Destacó que la institución ha respondido positivamente a las solicitudes realizadas por el plantel.
Cooperativa destaca importancia de la educación tecnológica
Por su parte, Piero Espinal afirmó que la Cooperativa San José mantiene su compromiso de apoyar a los centros educativos y contribuir al desarrollo de las comunidades.
Señaló que invertir en la enseñanza tecnológica representa una oportunidad para fortalecer la preparación de los jóvenes y responder a las necesidades de su entorno.
Mientras tanto, Melvin Liberato explicó que los equipos están listos para ser conectados e incorporados a las actividades docentes. También exhortó a los estudiantes a aprovecharlos y cuidarlos para que puedan beneficiar a las próximas generaciones.
Más oportunidades de aprendizaje para los estudiantes
La incorporación de los equipos facilitará el trabajo de los docentes y permitirá que los estudiantes practiquen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Además, el nuevo equipamiento amplía los recursos disponibles para el desarrollo de competencias digitales, cada vez más importantes en la educación y el ámbito laboral.
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