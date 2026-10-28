Cooperativa San José entrega 25 computadoras al Politécnico Canadá

La Cooperativa San José entregó 25 computadoras y otros equipos tecnológicos al laboratorio de informática del Politécnico Canadá, ubicado en San José de las Matas, Santiago, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje digital de los estudiantes.

La donación incluye computadoras completas con licencias oficiales de Windows y Microsoft Office, una impresora multifuncional con escáner y un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

Con este aporte, decenas de estudiantes podrán realizar sus prácticas en mejores condiciones. También desarrollar habilidades tecnológicas necesarias para continuar sus estudios y prepararse para el mercado laboral.